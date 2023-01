Hallenfußball : Steigt Samstag die nächste gelb-schwarze Party?

Spieler, Betreuer und Fans des SV Battweiler feiern Anfang 2020 den Sieg bei den letzten ausgetragenen Hallenmeisterschaften der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Gegen eine Wiederholung des Triumphs an diesem Samstag hätten die Gelb-Schwarzen sicher nichts einzuwenden. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Battweiler/Contwig Bezirksligist SV Battweiler ist der Titelverteidiger beim traditionellen Neujahrs-Hallenfußball-Turnier der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Die Gelb-Schwarzen würden den Wanderpokal zu gerne erneut mit nach Hause nehmen. Doch schon die Vorrundengruppe ist knüppelhart.

Wird die Sporthalle der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Contwig am Samstag wieder fest in gelb-schwarzer Hand sein? Die Bezirksliga-Fußballer des SV Battweiler hätten mit Sicherheit nichts dagegen. Am 11. Januar 2020 gewannen sie das Neujahrs-Hallenfußball-Turnier der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land – und sind damit amtierender Titelträger. Denn in den folgenden beiden Jahren wurde das Turnier nicht ausgetragen. Jetzt befindet sich der Wanderpokal schon so lange in Battweiler Hand – da könnte er doch gut und gerne auch noch ein Jahr länger bleiben, oder?

Das sieht zumindest Battweilers Co-Spielertrainer Fabian May vor der 28. Auflage an diesem Samstag so. Er erinnert sich: „Das war damals ein richtig tolles Gefühl, nach vielen verlorenen Endspielen zuvor endlich den Pokal in die Höhe zu stemmen. Wir sind einfach mal an der Reihe gewesen.“

Info Zeitplan und Gruppeneinteilung 28. Neujahrs-Hallenfußball-Turnier der Verbandsgemeinde Zweibrücken Land an der IGS Contwig. Gruppe A: SV Großsteinhausen I, FC Kleinsteinhausen, SG Bechhofen/Lambsborn. Gruppe B: TV Althornbach, SV Hornbach, SC Stambach. Gruppe C: SV Palatia Contwig II, SV Großsteinhausen II, SV Battweiler II. Gruppe D: SV Battweiler, SG Knopp/Wiesbach, SV Palatia Contwig I. Samstag, 14. Januar: Vorrunde zwischen 13 und 15.45 Uhr. Viertelfinals ab 15.48 Uhr. Halbfinals ab 16.58 Uhr. Spiel um Platz 3 um 17.40 Uhr. Finale: 17.54 Uhr. Siegerehrung um 18. 15 Uhr. 24. Hallenfußball-Turnier für E- und F-Junioren der Verbandsgemeinde Zweibrücken Land Sonntag, 15. Januar: F-Jugendturnier ab 8.30 Uhr. Teilnehmer: FC Fehrbach, JSG Heltersberg/Geiselberg, JSG Bottenbach, SV Ixheim II, JSG Wiesbach/Sickinger Höhe II (Gruppe A). JSG Wiesbach/Sickinger Höhe, SV Ixheim I, SG Grenzland, FC Rodalben (Gruppe B). JSG Rieschweiler, TuS Rimschweiler II, TuS/DJK Pirmasens, SV Palatia Contig I (Gruppe C). TuS Rimschweiler I , JSG Rieschweiler II, FK Clausen, SV Palatia Contwig II (Gruppe D). E-Jugendturnier ab 13.30 Uhr: Teilnehmer: TuS Behhofen, FV Münchweiler, FC Fehrbach, SV Ixheim II (Gruppe A). TuS DJK Pirmasens, FC Rodalben, JSG Wiesbach/Sickinger Höhe II, SV Battweiler (Gruppe B). SV Ixheim, JSG Wiesbach/Sickinger Höhe, SV Palatia Contwig, FK Pirmasens (Gruppe C). JSG Heltersberg/Geiselberg, SG Grenzland, SG Thaleischweiler-Fröschen, FC Rodalben (Gruppe D).

Seine Mannschaft – damals noch A-Ligist – hatte sich vor rund 800 Zuschauern im Finale gegen Palatia Contwig II durchgesetzt. Manuel May hatte den SVB schon nach 30 Sekunden in Führung geschossen. Und der damalige Spielertrainer Maximilian Buchholz ließ einen Hattrick zum 4:0-Endstand folgen.

Die zahlreichen mit Fahnen und gelb-schwarzen Puscheln bewaffneten Battweiler Anhänger waren aus dem Häuschen und feierten ihr Team mit Gesängen.

Nicht nur die Erinnerung an diesen Moment lässt die Vorfreude bei Fabian May steigen. „Es haben ja seit damals wegen der Pandemie kaum Hallenturniere stattgefunden. Wir sind heiß – und wollen natürlich wieder um den Titel mitspielen.“

Dafür muss Battweiler aber erstmal seine knüppelharte Vorrundengruppe D überstehen. Denn die Gruppenköpfe wurden nicht gesetzt. Und so kam es, dass die womöglich drei stärksten Teams alle in dieser Gruppe spielen. Der SVB trifft auf Bezirksligist SG Knopp/Wiesbach – neben Battweiler die klassenhöchste Mannschaft des Turniers. Und auf A-Klasse-Spitzenteam Palatia Contwig. Eine der drei Mannschaften muss bereits vor der K.o.-Phase die Segel streichen. Zumindest auf dem grünen Rasen ist die Bilanz der Battweiler gegen die Knopper in dieser Saison ausgeglichen. Battweiler kam zwar an der heimischen Pfarrwiese mit 1:5 unter die Räder, revanchierte sich aber mit einem 2:1-Auswärtssieg bei der SG.

Neben dem Trio der Gruppe D zählt May auch den B-Ligisten TV Althornbach und den Rekord-Titelträger des Neujahrsturniers, B-Ligist SV Großsteinhausen (sieben Siege) zum Kreis der Favoriten.

Im Hinblick auf die eigenen Aufgaben in der Vorrunde ist May sich sicher: „Wenn du in dieser Hammergruppe nicht von Beginn an aufpasst, ergeht es dir wie der deutschen Nationalmannschaft bei der WM – dann stehst du nach dem ersten Spiel unter Druck und läufst der Musik hinterher“, sagt der 27-Jährige. Seine Mannschaft hat sich unter anderem mit einem Training in der Soccer-Halle in Höheinöd auf das Neujahrsturnier vorbereitet. Nicht nur deshalb ist May sich sicher, dass sein SVB mit einer starken Hallen-Truppe antreten wird. Genau genommen sogar mit zwei. Denn auch das C-Klasse-Team der Battweiler tritt in Contwig gegen den Ball. Und auch für die Reserve ist ein Weiterkommen im Bereich des Möglichen. In der etwas schwächer eingeschätzten Vorrundengruppe C bekommt es Battweiler II mit Contwig II (B-Klasse) und Großsteinhausen II (C-Klasse) zu tun. „Der Großteil dieser Mannschaft besteht aus Spielern, die auch in der Feldrunde für unsere Zweite auflaufen. Es kann aber sein, dass wir noch zwei, drei Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft dazu holen. Auch für die Zweite ist in dieser Gruppe etwas drin“, findet May. Da es im Viertelfinale zu „Überkreuzspielen“ der Gruppen C und D kommt, kann es sein, dass erste und zweite Mannschaft der Battweiler aufeinandertreffen. Spätestens dann wäre die Sporthalle der IGS Contwig wohl wieder ganz, ganz fest in gelb-schwarzer Hand. Und zumindest eines der Teams könnte dazu beitragen, dass der Wanderpokal noch länger in Battweiler bleibt.

In der Gruppe A begegnen sich Rekord-Titelträger SV Großsteinhausen, der FC Kleinsteinhausen (beide B-Klasse) sowie die SG Bechhofen/Lambsborn (A-Klasse). Der TV Althornbach (B-Klasse), der SV Hornbach (C-Klasse) und der SC Stambach (A-Klasse) treffen in der Gruppe B aufeinander. Eröffnet wird das Turnier um 13 Uhr mit der Partie zwischen Großsteinhausen und Kleinsteinhausen. Ausrichter ist diesmal die Schiedsrichtervereinigung Pirmasens-Zweibrücken.