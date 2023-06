Leichtathletik . . . und plötzlich winkt Legner die Junioren-EM

Ansonsten war am Sonntag im Westpfalzstadion fast so viel los wie bei den Elite-Feldern am Samstag. Die jungen Stabhochspringer hatten bei Kaiserwetter zahlreiche familiäre Unterstützung mitgebracht. Da kamen auch Christin Hussong und Alexander Vieweg ins Schwitzen. Die beiden standen hinter dem Grill und brutzelten Würste für die hungrigen Besucher. Doch nicht nur das Grillgut aus den Händen der Speerwurf-Europameisterin von 2018 und des LAZ-Vorsitzenden, der 2007 ebenfalls mit dem Speer U23-Europameister geworden war, hatten internationale Klasse. Das hat das LAZ Zweibrücken am Wochenende in den beiden Tagen von „Sky’s the Limit“ wieder unter Beweis gestellt.