Fußball-Oberliga RPS Gruppe Süd : Jägersburg muss beim FK Pirmasens Farbe bekennen

Seinen Einstand als Trainer des FSV Jägersburg hat sich Christian Frank sicher auch anders vorgestellt. Nach drei Oberliga-Spieltagen belegt sein Team ohne Punkt mit drei Niederlagen den letzten Platz. Foto: Markus Hagen

Jägersburg Nach einem schlechten Start in die Saison muss der Fußball-Oberligist FSV Jägersburg ausgerechnet zum Spitzenteam nach Pirmasens reisen.

Jägersburg Fußball-Oberligist FSV Jägersburg ist katastrophal in die Saison gestartet. Nach drei Niederlagen in drei Spielen belegen die Jägersburger mit null Punkten bei einem Trefferverhältnis von 2:14 den letzten Tabellenrang in der Gruppe Süd der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland. Erst in der letzten Spielzeit hatten der FSV lange gegen den Abstieg gespielt. An der schlechten Lage wird wohl auch das Spiel an diesem Wochenende erst mal nichts ändern. Am Sonntag müssen die Saarpfälzer zum Regionalligaabsteiger FK Pirmasens reisen (Anstoß 15 Uhr). Der FKP ist mit drei Siegen optimal in die Saison gestartet. Der Tabellenzweite – nur Diefflen steht wegen des besseren Torverhältnisses noch vor den Pirmasensern – ging als Titelaspirant in die Spielzeit und als deutlicher Favorit in die Partie.

„Vielleicht können wir aus einer klaren Außenseiterrolle, Pirmasens nicht nur ärgern, sondern den FKP überraschen“, setzt Jägersburgs Trainer Christian Frank auf das Prinzip Hoffnung. Seit Tagen und Wochen wird geredet und in den Trainingseinheiten gearbeitet, um die immer wieder auftretenden Fehler abzustellen. „In der Defensive stimmt nach wie vor nicht viel. Zudem lassen wir einfach zu viele gute Chancen aus.“ Die Gründe für die zahlreichen Niederlagen sind also bekannt beim FSV – allein abstellen konnte man die Fehler bislang nicht. Bei der enttäuschenden 0:2-Heimniederlage am vergangenen Freitag gegen Aufsteiger SV Auersmacher hatte Jägersburg die erste Halbzeit verschlafen. Erst in der zweiten Halbzeit wachten die Lila-Weißen auf, doch ohne durchschlagenden Erfolg. Frank: „Wenn man glasklare Möglichkeiten vergibt und auf der anderen Seite den Gegner zum Toreschießen einlädt, braucht man sich über diese Niederlage nicht zu wundern.“ Personelle Alternativen hat der FSV-Trainer derzeit nicht, weil auch einige wichtige Spieler weiter nicht zur Verfügung stehen.

Defensivspieler Sven Sellentin etwa, den die Jägersburger vom Ligakontrahenten Hertha Wiesbach holten. Den 29-Jährigen plagt eine Schleimbeutelentzündung. „Inzwischen ist er aber wenigstens wieder im Training.“ Doch der Ex-Profi des FC Homburg hat noch Trainingsrückstand. Frank geht aber davon aus, dass Sellentin im darauffolgenden Heimspiel des FSV gegen den 1. FC Kaiserslautern II sein erstes Oberligaspiel für Jägersburg absolvieren wird. Wegen muskulärer Probleme fehlte zuletzt Florian Hasemann. Auch er ist wieder im Training und könnte eventuell am Sonntag in Pirmasens wieder auflaufen. Dagegen wird der FSV auf Offensivspieler Alexander Schmieden auf unbestimmte Zeit verzichten müssen. Der 28-Jährige zog sich letzte Woche im Training eine Meniskusquetschung und einen Muskelfaserriss zu. Frank: „Wie lange er ausfällt, steht zurzeit noch nicht fest. Man kann aber mit einigen Wochen rechnen.“

Eine andere Personalie in der Oberliga, die in der Vorsaison für Wirbel gesorgt hat, zieht sich aus der Liga zurück. Spielleiter Bernd Schneider hat sein Amt aus persönlichen Gründen abgegeben, wie der Saarländische Rundfunk am Donnerstag berichtet. Schneider war wegen der Vorgänge rund um den Rückzug von Röchling Völklingen in die Kritik geraten.