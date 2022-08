Fußball-Saarlandliga : Adigüzel feiert den perfekten Einstand

Homburgs Nyger Hunter und Primstals Felix Schröder führen einen verbissenen Zweikampf. Foto: Hagen Foto: Markus Hagen

Fußball-Saarlandliga: Erste Niederlage für Ballweiler. Bliesmengen und Homburg II feiern Siege.

FC Homburg II - VfL Primstal 1:0 (0:0) Als sich die wenigen Zuschauer der Fußball-Saarlandligapartie zwischen dem FC Homburg II und dem VfL Primstal schon auf ein torloses Unentschieden eingestellt hatten, schlugen die Grün-Weißen doch noch zu. Und zwar in Form von Neuzugang Murat Adigüzel, den der FCH unter der Woche erst als Neuzugang präsentiert hatte. In der 86. Minute nutzte er nach seiner Einwechslung seine zweite Torchance zum etwas glücklichen 1:0-Erfolg. Es war der erste Heimsieg der Grün-Weißen in dieser Saison überhaupt. Davor war der FCH II nur auswärts als Sieger vom Platz gegangen.

Die Homburger hatten etwas besser in die Partie gefunden. Nach drei Minuten strich ein 16-Meter-Schuss von Nyger Hunter, der gerade einen Profivertrag unterschrieben hat, knapp am Primstaler Torgehäuse vorbei. Danach passierte nicht mehr viel, Torraumszenen waren Mangelware. Einzige Aufreger vor der Pause: Primstals Jakob Ewald verfehlte das Homburger Tor nach einer Ecke (27. Minute). Eingreifen musste Homburgs Torhüter Lukas Hoffmann aber nur bei einem Schuss von Pascal Limke (35.). Auf der Gegenseite verfehlte der Homburger Yury Cabral das Primstaler Tor (39.). Auch die Ereignisse in der zweiten Halbzeit sind schnell erzählt. Murat Adigüzel scheiterte in der 71. Minute am Primstaler Torwart Simon Holz, ehe er vier Minuten vor dem Abpfiff doch noch den Siegtreffer erzielte. „Es war eine zähle Angelegenheit“, sagte Homburgs Trainer Rizgar Daoud knapp. Und ergänzte: „Ich ziehe das Positive aus der Begegnung: Und das sind die drei Punkte.“

Borussia Neunkirchen – DJK Ballweiler-Wecklingen 3:2 (1:1) Nun hat es den Fußball-Saarlandligisten DJK Ballweiler-Wecklingen doch erwischt. Der Aufsteiger kassierte am sechsten Spieltag bei Borussia Neunkirchen die erste Saisonniederlage. Zuvor hatte die DJK fünf Siege in Serie hingelegt. Auf dem schwer bespielbaren Rasen des Ellenfeldstadions erwischte der Tabellenführer den besseren Start. Einen Freistoß von Mirco Schwalbach verlängerte Piero Ortoleva (4.) zur Führung ins Netz. Anschließend hatte Ballweiler noch weitere Gelegenheiten das Ergebnis auszubauen. Doch mit einer der ersten Offensivaktionen der Borussia köpfte Neunkirchens Tim Klein auf Flanke von Niklas Allenfort (25.) den Ausgleich. Neunkirchen kam danach besser ins Spiel und war auch zu Beginn der zweiten Hälfte die aktivere Elf. Ballweiler befreite sich mit zunehmender Spieldauer aber. Der eingewechselte Pascal Gherram scheiterte am Pfosten, Ortoleva besaß eine weitere Großchance, wurde aber abgeblockt. Doch Lukas Kohler (61.) fand dann die Lücke zur neuerlichen DJK-Führung. Mit einem Weitschuss sorgte Tim Cullmann (72.) allerdings zehn Minuten später erneut für den Ausgleich. Und die Gastgeber legten nach. Tiziano Pompa (77.) drückte eine Flanke von Dylan Sodiji zur Entscheidung über die Linie – und stellte damit den Spielverlauf ziemlich auf den Kopf.

SV Saar 05 Saarbrücken Jugend – SV Bliesmengen-Bolchen 0:2 (0:1). Nach zwei Niederlagen in Serie hat der SV Bliesmengen-Bolchen in der Saarlandliga in die Erfolgsspur zurückgefunden. Auf dem Saarbrücker Kieselhumes gewann der SVB verdient. Die Mandelbachtaler agierten aus einer kompakten Abwehr, ließen hinten kaum etwas zu – und Nico Offermanns (10.) gelang nach Doppelpass mit Luca Bauer sein erster Saisontreffer. Danach hatte die Mannschaft von Trainer Patrick Vitt Chancen, den Vorsprung auszubauen. Doch auch die Hausherren erspielten sich ihre Gelegenheiten, so etwa in der 40. Minute als ein Saarbrücker allein vor SVB-Keeper Marco Curcio auftauchte – jedoch kläglich vergab.