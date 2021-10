Muang Gularb Zweibrücken : Muaythai-Boxer Lukas Spies steigt in nächste Kampfklasse auf

Souveräner Sieg für Muang-Gularb-Kämpfer Lukas Spies (re.). Foto: Privat/Verein/Privat

Lampertheim/Zweibrücken Für Lukas Spies war es ein erfolgreicher Auftritt beim Iuvenes Talenta in Lampertheim. Der zwölfjährige Muaythai-Kämpfer vom Muang Gularb Zweibrücken sicherte sich nicht nur den Sieg in seiner Gewichtsklasse bis 46 Kilogramm, sondern schaffte auch den Sprung in die nächste Kampfklasse.

Insgesamt war das Muang Gularb bei dem Wettbewerb in Lampertheim mit sechs Sportlern vertreten, darunter auch drei Debütanten.

Lukas Spies bestritt bereits seinen siebten Kampf – und gewann. Der Zwölfjährige ging von der ersten Sekunde an sehr konzentriert zu Werke, „er setzte starke Knieaktionen im Clinch, sodass der Kampf vorzeitig in der zweiten Runde durch den Ringrichter abgebrochen wurde“, erklärt der Trainer und Vorsitzende Alexander Reiter. „Lukas entwickelt sich langsam zu einem routinierten Kämpfer, geht selbstsicher in den Ring und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.“ Durch diesen Sieg steigt Spies in die nächste Kampfklasse auf und kämpft am 6. November beim Vikings Cup 4.0 in Marnheim gegen einen starken Gegner aus Dänemark. „Es ist schön zu sehen, wie sich unsere Jugend entwickelt“ sagt Reiter stolz und fügt an: „Lukas hat bei uns mit sieben Jahren angefangen zu trainieren.“

Zu den erfahreneren Kämpfern zählt auch Alexander Stabel. Der 18-Jährige habe den Zuschauern in der Klasse bis 81 Kilogramm einen spannenden Kampf geboten. „Obwohl sein Gegner überlegen war und Alex viele Treffer einstecken musste, lies er nicht locker, blieb dran und suchte seine Chance“, erzählt Reiter. In den letzten zehn Sekunden der letzten Runde traf Stabel seinen Kontrahenten zielgenau ans Kinn. Dieser ging zu Boden und wurde angezählt. Er konnte sich jedoch innerhalb von zehn Sekunden wieder aufrappeln und kam rechtzeitig auf die Beine. Dadurch entschied die gegnerische Ecke den Kampf nach Punkten für sich. „Die ersten zwei Runden gingen verdient an den Gegner“, erklärt Alexander Reiter nach dem dramatischen Fight.

Seinen Kampf klar dominiert hat Richard Szabo. Der 17-Jährige ließ seinem Gegner aus Luxemburg in der Klasse bis 81 Kilogramm über die komplette Distanz von drei Runden keine Chance und gewann einstimmig nach Punkten.