Muang Gularb Zweibrücken : Titel, Medaillen und an Erfahrung gewonnen

Robert Stabel (rechts) vom Muang Gularb Zweibrücken trägt den Meistergürtel, den er am Wochenende in Weelde gewonnen hat, Richard Szabo seine Bronzemedaille. Foto: Reiter/Verein

Weelde/Zweibrücken Muaythai-Boxer Robert Stabel vom Muang Gularb Zweibrücken setzt sich bei offenen Belgischen Jugend-Meisterschaften durch.

Mit einem besonderen Wettbewerb sind die Muaythai-Boxer des Muang Gularb Zweibrücken in die Wettkampfsaison gestartet. Von den offenen Belgischen Jugend-Meisterschaften in Weelde, wo Kämpfer aus Belgien, Deutschland und Holland über zwei Tage in den Ring gestiegen sind, kehrten die vier Muang-Gularb-Teilnehmer nicht mit leeren Händen zurück. Vor allem für Robert Stabel lief es „wie am Schnürchen“, wie der Zweibrücker Trainer und Vorsitzende Alexander Reiter erklärt.

Stabel sicherte sich in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm der Gruppe der 14- bis 15-Jährigen den Titel. „Es war einfach sein Tag“, erzählt Reiter von dem Auftritt seines Schützlings. Im Finale habe Robert Stabel „trotz starker Gegenwehr“ seine Aktionen präzise platziert. Dder 15-Jährige dominierte seinen Kontrahenten über die komplette Distanz von drei Runden. So gingen am Ende auch alle drei Durchgänge einstimmig an den Zweibrücker. „Somit haben wir jetzt bei uns im Gym einen belgischen Junioren-Muaythai-Meister 2022“, sagt Reiter nicht ohne Stolz.

Richard Szabo, der es in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm der Gruppe der 16- bis 17-Jährigen bis ins Halbfinale schaffte, hat dort die erste Runde gut angefangen. „Er konnte mit schönen und präzisen Boxkombinationen punkten“, erklärt Reiter. „Ab der zweiten Runde gelang es Richard jedoch nicht, an diese Leistung anzuknüpfen.“ Dadurch habe der Gegner mehr Druck aufbauen und mit besseren Treffern ins Ziel kommen können. „So hat dieser am Ende verdient den Kampf für sich entschieden“, erklärt der Muang-Gularb-Trainer. Dennoch durfte sich der 17-jährige Szabo über die Bronzemedaille freuen.

Ebenfalls auf dem Bronzerang landete Lukas Spies. Der Zwölfjährige lieferte im Halbfinale der Gewichtsklasse bis 51 Kilogramm einen Kampf auf Augenhöhe. „Nur der nötige Druck und etwas Explosivität haben in seinen Aktionen gefehlt“, um den Gegner vor Probleme stellen zu können. Somit setzte sich dieser am Ende „verdient“ gegen den Zweibrücker durch.