Grasbahnrennen des MSC Zum 60. Mal heulen in Zweibrücken die Motoren

Motorsportfans aus Zweibrücken und der gesamten Region werden am Sonntag wieder auf die Rennbahn pilgern, wenn das laute Dröhnen der Motoren und der Geruch von Methanol die Luft füllen. Statt galoppierende Vierbeiner werden an diesem Sonntag in fünf Klassen die Grasbahn-Hasardeure auf ihren Solo-Maschinen, die Motocrosser sowie die Seitenwagenspezialisten – zusammen mit den wagemutigen Schmiermaxen in den Kurven – spektakuläre Fahrten auf die Rennbahn bringen. Die Zuschauer, gleich ob klein oder groß, jung oder alt, können den Nervenkitzel und spannenden Bahnrennsport hautnah miterleben. Bereits zum 60. Mal hat der MSC Zweibrücken seine Veranstaltung auf die Beine gestellt. Und will dies nach den schwierigen Corona-Jahren künftig auch wieder im Ein-Jhres-Rhythmus tun.