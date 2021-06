TV Oberbexbach bei Orientierungslauf-WM vom 3. bis 13. Juni vertreten : Orientierungsläufer Döllgast startet bei WM in Tschechien

Orientierungsläufer Döllgast startet bei WM in Tschechien

Orientierungsläufer Moritz Döllgast freut sich auf die Weltmeisterschaft in Doksy, Tschechien. Foto: Markus Hagen

Oberbexbach Moritz Döllgast vom TV Oberbexbach gehört zum Aufgebot der Deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft im Orientierungslauf, die vom 3. bis 9. Juli im tschechischen Doksy ausgetragen wird.

Der 26-jährige Student von der TU Dresden wird am 6. Juli über die Mitteldistanz an den Start gehen. Zudem gehört er zur vierköpfigen Staffelmannschaft des Deutschen Nationalteam am 8. Juli.