Top-Torjäger der Region Die „Aushilfskraft“ wird Torschützenkönig

Demirel wohnt in Niederauerbach und ist beim Kranbau-Unternehmen Tadano als Ausbilder beschäftigt. Im Alter von sieben Jahren war er aus der Türkei nach Deutschland gekommen und fing später bei den D-Junioren des TSC Zweibrücken mit dem Vereinsfußball an. In seinen letzten beiden Jahren bei den Junioren trug er dann das gelb-schwarze Trikot des SV Ixheim.