FCK-Idol Horst Eckel ist tot : Der letzte „Held von Bern“ ist gestorben

Kaiserslautern Horst Eckel war der letzte Weltmeister, der vom „Wunder von Bern“ erzählen konnte. Jetzt ist das Idol des 1. FC Kaiserslautern und einst enger Freund von Fritz Walter im Alter von 89 Jahren gestorben.

(dpa) In die Historie des deutschen Fußballs ging Horst Eckel als einer der auf ewig unvergessenen Helden von Bern ein. Jetzt trauert Deutschland um den letzten Fußball-Weltmeister von 1954. Eckel starb am Freitag im Alter von 89 Jahren, wie der Deutsche Fußball-Bund bestätigte. „Horst Eckel stand sinnbildlich für die Werte der Helden von Bern: bescheiden, herzlich, bodenständig, ohne Allüren. Zu wissen, dass Horst Eckel und damit keiner der 54er mehr lebt, erfüllt mich und uns alle bei der Nationalmannschaft mit großer Trauer“, sagte DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff – und hob damit, stellvertretend wie viele andere auch, neben dem sportlichen Vermächtnis Eckels vor allem seine Lebensleistung hervor.

Der rechte Außenläufer des 1. FC Kaiserslautern gehörte als Jüngster jener Mannschaft von Kapitän Fritz Walter an, die das Endspiel im Dauerregen gegen den großen Favoriten Ungarn nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gewann und das „Wunder von Bern“ schaffte. Sein Tod löste tiefe Betroffenheit aus. „Den Fußballer Horst Eckel habe ich leider nie live spielen sehen dürfen, der Mensch Horst Eckel war in jeder Hinsicht ein Vorbild für mich. Seine Warmherzigkeit war ansteckend, sein soziales Engagement außergewöhnlich. Er wird mir persönlich und dem gesamten deutschen Fußball sehr fehlen“, sagte Bundestrainer Hansi Flick.

Die Familie Eckels, der erst Ende November in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen worden war, wollte seinen 90. Geburtstag am 8. Februar noch groß feiern. „Im Februar kommenden Jahres wollte er seinen 90. Geburtstag feiern, seine Tochter hatte bereits ein ‚Save the Date‘ rausgeschickt, auch an mich“, sagte Lautern-Legende Hans-Peter Briegel bei „t-online.de“. „Es ist sehr traurig, dass es dazu nicht mehr kommen wird.“