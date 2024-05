Schwimmen Raje gewinnt am ersten DJM-Tag gleich das erste Gold

Am Mittwochmittag postete Michael Raje von den Wassersportfreunden (WSF) Zweibrücken bei Instagram noch Bilder vom Brandenburger Tor. Am Abend nahm er bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) der Schwimmer in Berlin dann seine erste Goldmedaille in Empfang. Lässig lehnte der Schüler des Zweibrücker Helmholtzgymnasiums nach dem Finale über 100 Meter Freistil auf einer der Abtrennungsleinen im Becken der Schwimm- und Sprunghalle des Europa-Sportparks – schien mit seiner Zeit von 50,29 Sekunden aber gar nicht hundertprozentig zufrieden zu sein. Rajes Bestzeit liegt drei Hundertstel unter den 50 Sekunden. Dennoch umspielte dann doch noch ein leichtes Lächeln seine Lippen – schließlich reichte seine Leistung im letzten Rennen des Abends trotzdem, um recht deutlich vor Jonathan Turck vom VfL Osnabrück (50,55 Sekunden) zu gewinnen. Und gleich im ersten seiner sechs Auftritte bei der DJM eine Goldmedaille zu gewinnen. Bronze ging an Rajes WSF-Teamkollegen Lukas Fritzke. Der Schüler des Saarbrücker Rotenbühlgymnasiums, der wie Raje für die Jugend-Europameisterschaft in diesem Jahr in Litauen (2. - 7. Juli) qualifiziert ist, wurde in 50,95 Sekunden Dritter.