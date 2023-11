Schwimmen Raje glänzt zum DM-Auftakt

Ein kurzer Blick auf das Ergebnis auf der Anzeigetafel, dann riss Michael Raje am Donnerstagabend in der Wuppertaler Schwimm-Oper die Arme in die Luft und ließ sie voller Freude wieder auf das Wasser klatschen. Für den Schwimmer der WSF Zweibrücken haben die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften am Rande des Ruhrgebiets mit einem Knall begonnen. Raje gewann in der Super-Zeit von 49,28 Sekunden die Nachwuchswertung – das EYOF/JEM-Finale – über 100 Meter Freistil. In dieser Wertung schwammen alle jene Athleten mit, die vom Deutschen Schwimm-Verband aufgrund ihres jungen Alters für die Jugend-EM (JEM), beziehungsweise das European Youth Olympic Festival (EYOF) nominiert werden können. Und für diese Nominierung machte Raje ordentlich Werbung.