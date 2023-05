Schwimmer der WSF Zweibrücken „Berlin ist immer etwas Besonderes“

Wer in Berlin die Medaillen aus dem Becken fischen will, muss Frühaufsteher sein. Um 5.37 Uhr setzte sich am Montagmorgen am Saarbrücker Hauptbahnhof der Eurocity 217 Richtung Mannheim in Bewegung. Mit an Bord: die Schwimmer Michael Raje und Lukas Fritzke von den Wassersportfreunden (WSF) Zweibrücken. Von Mannheim aus ging es mit dem ICE über Frankfurt und Erfurt weiter in die Hauptstadt. Dort finden von diesem Dienstag bis Samstag die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) in der Schwimm- und Sprunghalle des Europasportparks statt. Dort treten Fritzke und Raje – beide Jahrgang 2006 – als Bestandteil des zehnköpfigen Aufgebots der SSG Saar Max Ritter an. Auch Nico Braun (Jahrgang 2006) und Leo Ilias Baumann (2008) – ebenfalls von den WSF Zweibrücken – und Niklas Hüther vom SC Homburg sind dabei.