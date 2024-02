Fußball-Regionalliga „Die Vorbereitung ist vorbei – die Liga zählt“

Schwarz: Das ist in der Tat nicht ganz so einfach, weil es durchaus möglich ist, dass sich erst am allerletzten Spieltag im Waldstadion gegen die Stuttgarter Kickers die Aufstiegsfrage klärt. Wir wollen deshalb erst mit jenen Spielern sprechen, die wir in beiden Fällen sicher halten wollen. Einige Akteure, deren Vertrag Ende der Saison ausläuft, haben aber ohnehin ein Arbeitspapier, das sich bei einem Aufstieg in die 3. Liga automatisch um ein weiteres Jahr verlängert.