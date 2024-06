Leichtathletik David Könsgen fliegt souverän zum Titel

Weiterhin nicht richtig ins Fliegen kommt LAZ-Stabhochspringer Jakob Legner in diesem Sommer. Der 20-Jährige landete am Sonntag in der U23-Konkurrenz mit 4,35 Metern auf dem achten Rang. Den Titel sicherte sich mit 5,20 Metern Louis Pröbstle vom TSV Gräfelfing. In den zurückliegenden Wochen hatte Legner mit technischen Problemen zu kämpfen. Und so war für den Zweibrücker, der eine Bestmarke von 5,05 stehen hat, auch am Sonntag nach seiner Einstiegshöhe Schluss.