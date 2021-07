1. JC Zweibrücken : Für Trajdos ist schon nach einem Kampf Schluss

Zweibrücken/Tokio Die Judoka des 1. JC Zweibrücken verliert bei den Olympischen Spielen ihren Auftaktkampf gegen die Ungarin Szofi Ozbas.

(mire/sid) Für Martyna Trajdos waren die Olympischen Spiele in Tokio bereits nach dem ersten Kampf beendet. Die 32-Jährige vom 1. JC Zweibrücken, die 2019 an gleicher Stelle WM-Dritte wurde, unterlag in der Kampfsporthalle Nippon Budokan der Junioren-Weltmeisterin Szofi Ozbas (19) aus Ungarn. Der Kampf in der Gewichtsklasse bis 63 Kilo verlief zunächst ausgeglichen, beide Kämpferinnen gingen mit Strafen ins „Golden Score“. Dort endete ein Wurfansatz nach 19 Sekunden mit einem Rollen von Trajdos auf den Rücken, der als Waza-ari für die Ungarin gewertet wurde.