Top-Torjäger der Region : Seite an Seite mit späterem Weltmeister gekickt

FSG-Spieler Marco Wolf (vorne), derzeit führender Torjäger in der Fußball-Bezirksliga Ost, in Aktion auf dem Kunstrasenplatz von Medelsheim. Foto: Wolfgang Degott

Peppenkum In der B-Jugend lief Marco Wolf zusammen mit dem heutigen FCK-Profi Erik Durm kurzzeitig für die SG Rieschweiler auf. Heute führt der 30-jährige Offensivspieler der FSG Parr-Altheim die Torjägerliste der Fußball-Bezirksliga Ost an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Degott

(ott) Ein Vollblutstürmer von Kindesbeinen an ist der Peppenkumer Marco Wolf. Und das beweist der 30-jährige Spieler der FSG Parr-Altheim auch heute noch. Mit 28 Treffern führt er nach der Vorrunde die Torschützenliste der Fußball-Bezirksliga Ost vor dem Niederbexbacher Dominik Backes (26 Tore) sowie Admir Ramic (SV Kirkel), Jannick Hebel (SV Altstadt) und Marius Trompeter (SG Ommersheim) mit je 20 Treffern an.

„Kreativität, Unberechenbarkeit, die Fähigkeit, schnell Entscheidungen zu treffen und den nötigen Torinstinkt“, bezeichnet der Linksfuß als notwendige Attribute, um vor dem gegnerischen Kasten so erfolgreich zu sein. Aber auch eine funktionierende Mannschaft, wie die in der laufenden Saison bei der FSG, sei für ihn sehr wichtig. So freut sich Marco Wolf, dass unter Trainer Johannes Federmeier das Team in den vergangenen zwei Jahren große Fortschritte in der Spielkultur und taktisch gemacht habe. Zudem hätten einige der jungen Spieler Entwicklungsschübe gemacht, die die Elf zu einem potenziellen Aufstiegs- oder gar Meisterschaftsaspiranten machen. Derzeit belegt die FSG mit nur zwei Punkten Abstand zum Ligaprimus SV Altstadt, den man vor Wochen 4:1 geschlagen hat, den zweiten Platz.

Wolf fabrizierte als Fünfjähriger seine ersten Torschüsse. Er wurde vor allem von seinem fußballenthusiastischen Vater Peter für den Sport begeistert. In der Saison 2009/10 rückte der Peppenkumer in den Aktivenkader unter Spielertrainer Kevin Leiner bei der damaligen SG Parr Medelsheim/SV Brenschelbach auf. Der bodenständige gelernte Verfahrenstechniker für Kunststofftechnik arbeitet heute im Qualitätsmanagement einer Zweibrücker Firma, die Kunststoffteile für die Automobilindustrie herstellt Er hat zweimal seinen Heimatverein für kurze Zeit verlassen. Als B-Junior kickte Wolf eine Saison gemeinsam mit dem späteren 2014er-Weltmeister und heutigen Profi beim 1. FC Kaiserslautern, Erik Durm, in der Verbandsligamannschaft der westpfälzischen SG Rieschweiler. Im Winter der Saison 2013/14 wechselte er zum damals in argen Abstiegsnöten steckenden Saarlandligisten SV Auersmacher. Wolf avancierte dort schnell zum Stammspieler und reifte unter den beiden Trainern Patrick Bähr und Andreas Wellner zu einem der torgefährlichsten Stürmer in Saarlands höchsten Klasse. Er erzielte in den Spielzeiten in 62 Einsätzen 30 Tore.

Danach kehrte Wolf als Co-Trainer neben Coach Sebastian Halter in der Saison 2016/17 zu seinem Heimatclub zurück, wo er wegen eines Kreuzbandrisses, seiner bisher einzigen längeren Verletzung, einige Monate pausieren musste. Seit 2014 stehen bei ihm in 192 Spielen 181 Treffer zu Buche. 2012/13, bei seiner letzten Meisterschaft unter Trainer Jochen Strobel, schaffte er seinen bisherigen persönlichen Rekord mit 56 Saisontreffern.

Trotz der oftmals hautnahen Bewachung kann sich Wolf immer wieder der Umklammerung seiner Gegner entziehen, kommt zu Erfolgen und das zumeist sehr fair. In seiner langen Karriere musste er nur zweimal vorzeitig den Platz verlassen, kassierte je eine gelb-rote Karte. Rote Karten sind beim Vater des zweijährigen Zwillingspaares Ida und Emil Fehlanzeige.