Fußball-Landesliga Oster-Marathon für Zweibrücker Landesligisten

Die VB Zweibrücken treten nach vier Auswärtsspielen in Serie ebenfalls wieder zu Hause an. Das noch immer sieglose Schlusslicht empfängt am Samstag um 17 Uhr den Vierten SF Bundenthal am Hornbachstaden. Am Montag geht es um 15 Uhr zu Hause gegen den Sechsten SG Hüffelsheim weiter. An beide Partien haben die Grün-Weißen keine guten Erinnerungen. In Bundenthal setzte es in der Hinrunde eine 1:5-Niederlage. In Hüffelsheim unterlagen die VB gar mit 0:5. Die Chancen auf den Klassenverbleib der Zweibrücker sind nur noch theoretischer Natur. Schon nach den beiden Partien könnte der Abstieg – dies ist auch abhängig von den Ergebnissen auf anderen Plätzen – rechnerisch feststehen.