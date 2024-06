Top-Torjäger der Region Dem Fußball in der Jugend fast verloren gegangen

„Ich hatte das Duell an der Spitze der Torjägerwertung schon die gesamte Saison über genau im Blick und wollte in dieser Statistik am Ende auch ganz vorne stehen. Dass dies geklappt hat, hing vor allem mit einem Spiel zusammen“, blickt Lukas Hussong auf den 12. Mai zurück. An diesem Tag war der Tabellenzehnte FC Neunkirchen 21 auf dem Rasenplatz der DJK Bexbach zu Gast und musste sich hier deutlich mit 1:9 (0:5) geschlagen geben. An diesem Nachmittag präsentierte sich Hussong in absoluter Glanzform und traf in dem einseitigen Match gleich fünf Mal ins gegnerische Netz. „Heute zählt es, wenn du am Saisonende ganz vorne in der Torjägerwertung stehen willst, hatte ich mir damals gedacht. Und zum Glück ist es dann auch für die Mannschaft und mich gegen Neunkirchen richtig gut gelaufen“, meint der 32-Jährige und ergänzt angesprochen auf seine Stärken: „Ich kann vor allem mit dem rechten Fuß gut abschließen und bin antrittsschnell. Aber auch mit dem linken Fuß sind mir einige Tore gelungen. Außerdem kann ich mich auch immer wieder einmal bei Kopfbällen gegen die gegnerischen Abwehrspieler durchsetzen. Mit meinen 1,84 Metern bin ich auch in der Luft nicht ungefährlich.“ Wenn es zu direkten Laufduellen gegen den Torhüter kommt, versucht Hussong stets abzuwägen, ob er dann noch ins Dribbling hineingeht oder besser versucht, den Ball an ihm vorbei ins Eck zu schieben.