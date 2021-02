Handball-Oberligist TV Homburg : Glück ist glücklich und doch frustriert

Lukas Glück (links), der Mannschaftskapitän des TV Homburg, geht auch in der kommenden Spielzeit mit vollem Einsatz voraus. Der 27-Jährige fühlt sich beim Oberligisten, für den er seit der B-Jugend spielt, sehr wohl – und hat auch den Aufstieg in die dritte Liga im Blick. Foto: Markus Hagen

Homburg Lukas Glück hat seinen Vertrag beim Handball-Oberligisten TV Homburg für die kommende Saison verlängert. Er „ist der zentrale Teil der Mannschaft“, sagen Trainer Mirko Schwarz und Handball-Abteilungsleiter Jörg Ecker über den Leistungsträger.

„Es war überhaupt keine Frage, dass ich den Verein verlasse.“ Im Gegenteil. Der 27-Jährige fühle sich hier, im Verein, in der Mannschaft, sehr wohl – und hat große Ziele: „Ich habe noch viel vor“, sagt er. Und meint damit den Sprung von der Oberliga in die dritte Handball-Bundesliga. „Wenn uns der Drittliga-Aufstieg gelingen würde, wäre das schon ein dickes Ding.“ Ein „dickes Ding“, das aber keineswegs unmöglich ist. Denn über Aufstiegsspiele, nach aktuellem Stand gegen die Sportfreunde Budenheim, kann der TVH den Sprung in Liga drei schaffen. „Doch selbst wenn wir es nicht packen, möchte ich auf jeden Fall meinen sportlichen Weg hier fortsetzen“, versichert Glück.

Sollte der TVH aufsteigen, wäre es der zweite Aufstieg in Folge. Denn erst letzte Saison stieg der Klub von der Saarlandliga in die zweigeteilte Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auf. Zwar wurde die Saarlandliga-Spielzeit coronabedingt nicht beendet – dennoch wurde der TVH inoffizieller Meister. Der bislang größte Erfolg in Glücks Karriere. In der Oberliga bestritten die Homburger dann nicht ein einziges Spiel, bevor die Saison annulliert wurde. Nun winkt trotzdem der Durchmarsch in Liga drei.