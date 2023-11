Schwimmen Fritzke verpasst Sieg um einen Wimpernschlag

Für das Nachwuchsfinale über 200 Meter Freistil hatte sich mit Michael Raje sogar noch ein dritter WSF-Schwimmer qualifiziert. Raje – wie Lukas Fritzke Jahrgang 2006 – legte im Vorlauf hinter Fritzke und Reinke die drittschnellste Zeit aller „JEM/EYOF-Teilnehmer“ hin. Das sind jene Schwimmer, die aufgrund ihres jungen Alters vom Deutschen Schwimmverband für die Jugend-EM (JEM), beziehungsweise das European Youth Olympic Festival (EYOF) nominiert werden können. Im Finale trat Raje dann aber nicht an. Über die Gründe war zunächst nichts bekannt. Raje nimmt bei der Kurzbahn-DM aber mit sieben Strecken die meisten aller WSF-Teilnehmer in Angriff. Möglich ist, dass er sich für seine weiteren Auftritte bei der DM, die bis Sonntag läuft, noch Körner aufsparen wollte. Zumal er am Freitag ein volles Programm hatte und auch ins Finale der Nachwuchswertung über 50 Meter Schmetterling einzog. Der Schüler des Zweibrücker Helmholtzgymnasiums erreichte in seinem Vorlauf – also auch in Konkurrenz zu den Erwachsenen – über die Schmetterlings-Strecke in der Zeit von 24,90 Sekunden Rang 21 unter 58 Teilnehmern. Das reichte locker, um sich für das JEM/EYOF-Finale der besten acht Nachwuchsschwimmer zu qualifizieren. Im Endlauf steigerte Raje seine Zeit auf 24,69 Sekunden. Er musste sich aber um zwei hundertstel Sekunden Gian Reduth (SG Bayer) geschlagen geben. Deutscher Nachwuchs-Kurzbahnmeister wurde allerdings Victor Sanin von der SG Neuss. Der war im Vorlauf so schnell unterwegs, dass er sogar ins Offene Finale eingezogen war. Sanins Zeit von 24,14 Sekunden bescherte ihm dort den Nachwuchs-Titel.