Leichtathletik : Livia Könsgen fliegt in die Top fünf 

Bremen/Zweibrücken Die junge Stabhochspringerin des LAZ Zweibrücken steigert ihre persönliche Bestleistung bei der U16-DM in Bremen gleich um 15 Zentimeter und wird starke Fünfte. Vereinskollegin Paula Legner landet auf Rang acht. Hell und Kribelbauer beide über 3,65 Meter.

(mire) Vier junge Stabhochspringer des Leichtathletikzentrums (LAZ) Zweibrücken haben am Wochenende bei der Deutschen U16-Meisterschaft in Bremen teilgenommen. Ben Silas Kribelbauer und Lukas Hell (beide Jahrgang 2007) schwangen sich im Wettkampf der M15 bereits am Samstag in die Lüfte. Bei 3,80 Metern lag die Bestleistung der beiden LAZ-Athleten. Hätten sie diese in Bremen erneut übersprungen, hätten sie im Kampf um die Medaillen mitmischen können. Doch diesmal war für beide bei 3,65 Metern Endstation. Hell landete damit auf Rang acht. Kribelbauer, der sich bis dahin zwei Fehlversuche weniger geleistet hatte, wurde Siebter. Lukas Hell hatte schon mit seiner Einstiegshöhe von 3,30 Metern seine liebe Mühe, übersprang sie aber im dritten Versuch. Die 3,50 Meter packte Hell auf Anhieb, ehe er für die 3,65 Meter wieder drei Versuche benötigte. Kribelbauer hielt sich bis zu den 3,65 Metern schadlos, ehe er für diese Höhe ebenfalls in den dritten Durchgang musste. Die 3,80 Meter waren an diesem Tag dann für beide zu hoch. Es gewann Mario Mönninger (TV Emmering) mit 4,00 Metern. Auf den Plätzen folgten Malte Zaun (SG Saulheim) und Benjamin Heidemann (Werder Bremen), die beide 3,80 Meter übersprangen.