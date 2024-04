Fußball-Verbandsliga Nordost Die „einmalige Chance“ des SV Schwarzenbach

„Es fühlt sich an wie ein Sieg“, freute sich Patrick Gessner, der Trainer des Fußball-Verbandsligisten FC Palatia Limbach, nach dem 3:3 im Spitzenspiel am vergangenen Wochenende bei der FSG Schiffweiler-Landsweiler. Dort hatte seine Mannschaft mehrere Rückstände ausgeglichen und bei schwierigen Platzverhältnissen noch einen verdienten Punkt mitgenommen. Weil Verfolger SV Schwarzenbach an dem Spieltag ebenfalls nicht über ein Unentschieden hinauskam, liegt Limbach fünf Spieltage vor Saisonende noch immer mit drei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Und das Restprogramm der Palatia sieht machbar aus. Limbach trifft in seinen verbleibenden Partien auf kein Team mehr, das aktuell im oberen Tabellendrittel steht. Dass dies allerdings kein Ruhekissen sein sollte, zeigt die 0:1-Niederlage vor zwei Wochen gegen Hellas Bildstock (Platz elf), nach welcher die Limbacher wieder den Atem der Verfolger im Nacken spürten.