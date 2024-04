Fußball-Verbandsliga Nordost Limbach und Schwarzenbach feiern Siege

FC Freisen – FC Palatia Limbach 0:2 (0:2). Spitzenreiter FC Palatia Limbach entschied die Partie am Sonntag beim FC Freisen schon vor dem Seitenwechsel. Tim Mohr verwandelte einen direkten Freistoß aus knapp 30 Metern (24.). Und Tim Pommerenke traf drei Minuten später aus einem Gewühl im Strafraum heraus. Dieser Doppelschlag zog dem FC Freisen, der sich auf das Verteidigen konzentrierte, direkt den Zahn. Die Hausherren hatten in der ganzen Partie keine echte Torchance. Nach dem Seitenwechsel gingen die Limbacher zwar verschwenderisch mit ihren weiteren Möglichkeiten um. Weil von Freisen aber nichts kam, war der Sieg völlig ungefährdet – und die Palatia steht weiter mit sechs Punkten vor Schwarzenbach an der Tabellenspitze.