Fußball-Verbandsliga Nordost Beide Top-Teams teilen die Punkte

SV Rohrbach – FC Palatia Limbach 0:0. In der Hinrunde hatte der FC Palatia Limbach sein Heimspiel in der Fußball-Verbandsliga Nordost gegen den SV Rohrbach noch mit 6:1 gewonnen – am Samstag kam die Palatia im Rückspiel nicht über ein torloses Remis hinaus. Spitzenreiter Limbach hatte in der ersten Halbzeit zwar mehr Ballbesitz und durch Carl Blug sowie Fabio Castiglione auch gute Chancen. Doch die Rohrbacher versteckten sich nicht und brachten Limbach mit gefährlichen Angriffen ebenfalls das eine oder andere Mal in die Bredouille.