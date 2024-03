Fußball-Verbandsliga Nordost Verbandsliga: Schwarzenbach bittet zum Verfolgerduell

Am Sonntag um 15 Uhr treten die Limbacher, die das Klassement weiter mit acht Punkten vor Verfolger FSG Schiffweiler-Landsweiler anführen, beim Vorletzten SG Thalexweiler/Aschbach an. Gessner warnt: „Thalexweiler hat ein Heimspiel – sie werden trotzdem wie St. Wendel tief stehen und uns das Leben schwer machen wollen.“ Wenn seine Mannschaft auch nur annähernd die gleiche Leistung wie gegen St. Wendel abruft, sollte sie trotzdem klarer Favorit sein. Zumal Felix Lauer nach überstandenen Rückenproblemen in den Kader zurückkehren wird. Dafür fehlen Max Blug und Steven Bettinger aus privaten Gründen.