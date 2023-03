Fußball-Verbandsliga : Keine Siege für die Teams aus der Saarpfalz

Fußball-Verbandsliga Nordost: Schwarzenbach und Blieskastel verlieren. Limbach erreicht immerhin ein Remis.

Die Hausherren aus dem Nordsaarland waren im ersten Durchgang die bessere Mannschaft und gingen durch einen sehenswerten Fallrückzieher von Maurice Etienne Hemm (15.) früh in Führung. Noch vor dem Seitenwechsel legten Patric Clos (30.), dessen Freistoß vom Pfosten ins Tor sprang, und Fabian Simon (35.) zwei weitere Treffer für Freisen nach. Zwar schöpften die Gäste nach dem Anschlusstor von Isa Arif Papagan (55.), der mit einem feinen Heber erfolgreich war, kurzzeitig nochmal Hoffnung. Doch Hemm erstickte diese nach einer Stunde mit seinem zweiten Treffer. Naim Cüclü gelang für Schwarzenbach in der Schlussminute nur noch eine Ergebniskorrektur.

SG Thalexweiler-Aschbach – Palatia Limbach 1:1 (1:0). Die Fußballer von Palatia Limbach, die am Wochenende zuvor spielfrei gewesen waren, reisten am Sonntag zuversichtlich zum Kellerduell. Die Limbacher stießen in ihrem ersten Pflichtspiel 2023 aber auf eine gastgebende Elf, die sich hauptsächlich aufs Tore verhindern konzentrierte. Als Benjamin Bollbach Thalexweiler Aschbach dann auch noch per Foulelfmeter in Führung schoss, war klar, dass die Palatia gegen einen defensiven Gegner ein ganz dickes Brett bohren muss. Denn danach wurde das Abwehrbollwerk für die Palatia-Akteure noch schwerer zu überwinden.