Südwestdeutscher Fußballverband : SWFV folgt dem Wunsch der Vereine

Der SV Battweiler um Spielertrainer Max Buchholz (rechts) könnte nächste Saison zu jenen Teams gehören, die noch in einer geteilten Liga spielen. Nämlich dann, wenn in der Bezirksliga Westpfalz sonst mehr als 18 Vereine antreten würden. Foto: Wadle Foto: wad/Marcus Wadle

Edenkoben/Zweibrücken Der Südwestdeutsche Fußballverband will nächste Saison wieder zu den größeren Staffeln der „Vor-Corona-Zeit“ zurückkehren. Doch es gibt eine Ausnahme.

Geteilte Ligen gehören bald wieder der Vergangenheit an. Der Verbandsspielausschuss des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) hat am Montag beschlossen, dass die Mannschaften in seinem Verbandsgebiet ab kommender Saison wieder in den „großen Staffeln“ der Vor-Corona-Zeit an den Start gehen werden. Die Unterteilung der Spielklassen in kleinere Einheiten war wegen der Pandemie nötig geworden. Kleinere Staffeln bedeuteten trotz folgender Auf- und Abstiegsrunde weniger Partien – und damit mehr Spielräume, die Runde trotz steter Corona bedingter Spielabsagen mit einem sportlich aussagekräftigen Ergebnis zu beenden.