Fußball-Regionalliga Spielen die Homburger das Zünglein an der Waage?

Auch Offensivspieler Markus Mendler hadert mit der Heimschwäche – und damit, dass es am letzten Spieltag nicht zu einem „Aufstiegs-Endspiel“ gegen die Kickers kommt. „Im Waldstadion waren unsere Leistungen zu durchwachsen. Es war ein stetiges Auf und Ab“, sagt der 31-Jährige, der seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert hat. Über seine persönlich starke Bilanz mit zehn Treffern und 20 Vorlagen könne er sich daher auch nur bedingt freuen. Auch Mendler räumt ein, dass sich „der Blick schon auf das Pokalfinale“ gegen seinen ehemaligen Verein Saarbrücken richtet. „Wir werden aber alles versuchen, um mit einem guten Gefühl ins Endspiel zu gehen.“ In diesem geht es für die Homburger voraussichtlich um die erneute Teilnahme am DFB-Pokal. Nur wenn Saarbrücken in der 3. Liga am letzten Spieltag noch auf Platz vier klettert (aktuell Rang sechs), wäre Homburg automatisch für den nationalen Pokal qualifiziert. Ansonsten muss ein Sieg im Finale gegen den FCS her.