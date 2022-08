Schwimmen : Fünf Mal Edelmetall für Léon Theisohn

Zweibrücken/Gera Schwimmer der WSF Zweibrücken räumt bei Masters-DM in Thüringen ab. Gold mit der Lagen-Staffel im Mixed.

Am vergangenen Wochenende fanden im Schwimmsport die Deutschen Meisterschaften der Masters – also der über 20-Jährigen – im thüringischen Gera statt. Die Schwimm-Start-Gemeinschaft (SSG) Saar-Max-Ritter trat bei den Titelkämpfen mit 15 aktiven Sportlern an. Der jüngste SSG-Teilnehmer der Gruppe war 20 Jahre alt – der älteste zählte 77 Lenze. Das saarländisch-pfälzische Team sicherte sich mit der Staffel neun Mal Gold, zwei Mal Silber und drei Mal Bronze. In der Einzelwertung gewannen die Schwimmerinnen und Schwimmer der SSG sieben Mal Silber und acht Mal Bronze.