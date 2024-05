Schwimmen „Goldjunge“ Baumann schlägt schon wieder zu

Goldjunge“ Leo Baumann klatschte mit den Konkurrenten ab – und strahlte dann über das ganze Gesicht. Der Schwimmer der Wassersportfreunde (WSF) Zweibrücken hat am Freitag bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) der Schwimmer in Berlin schon wieder triumphiert. Nach der Goldmedaille am Donnerstag über 200 Meter Lagen, gewann er einen Tag später auch den Wettkampf der Schwimmer des 2008er-Jahrgangs über 200 Meter Freistil. Schon im Vorlauf am Morgen war er in der Zeit von 1:55,00 Minuten am schnellsten unterwegs gewesen – und im Finale der besten Acht packte der Altheimer noch eine Schippe drauf. Danach hatte es zunächst aber gar nicht ausgesehen. Noch nach der dritten Wende lag Alexander Giesbrecht vom SC Regensburg knapp vorne. Dann aber zündete Baumann den Turbo, zog unwiderstehlich vorbei und hatte beim Anschlag über eine Sekunde Vorsprung auf seinen Konkurrenten. Baumann gewann in 1:52,72 Minuten.