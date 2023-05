Leichtathletik Timo Port überragt bei Rheinland-Pfalz-Meisterschaft

Den stärksten Auftritt bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Hammerwerfer hat Timo Port hingelegt. Der talentierte Nachwuchsathlet der VT Zweibrücken sicherte sich in Bengel ganz souverän den Titel in der Altersklasse U18. Der gerade 17-Jährige schleuderte sein Fünf-Kilo-Wurfgerät auf 66,87 Meter und landete damit vor Niklas Müller vom TV Oberstein (28,32 m). Seine bisherige Saisonbestmarke von 67,40 Meter, die Port Ende März in Alzey warf, hat er damit knapp verpasst. In diesem Sommer peilt der letztjährige deutsche Jugendmeister, dessen Bestweite bei 69,27 liegt, die magische 70-Meter-Marke an. Als Höhepunkt erhofft sich der VTZ-Hammerwerfer, beim Euopean Youth Olympic Festival (EYOF, (Slowenien, 23. bis 27. Juli) dabei sein zu können. Die Norm liegt hierfür bei 69,00 Meter.