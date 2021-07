Leichtathletik-Saarlandmeisterschaften am Wochenende in Püttlingen : TVH-Leichtathleten der U16 streben Medaillen an

Kugelstoßer Nicolas Gab vom TV Homburg hat am Wochenende Siegchancen. Foto: Hagen/Markus Hagen

Homburg Gute Titel- und Medaillenchancen haben die U16-Teilnehmer des TV Homburg am kommenden am Samstag und Sonntag bei den Leichtathletik-Saarlandmeisterschaften in Püttlingen. Bei der männlichen U16 gehört Nicolas Gab sowohl im Kugelstoßen als auch im Diskuswurf zum Favoritenkreis auf den Titel.

Mit 41,30 Uhr liegt er im Diskuswerfen zurzeit in der Jahresbestenliste des Saarlandes seiner Altersklasse auf Platz eins.