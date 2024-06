Leichtathletik-DM Christin Hussong beweist Nervenstärke

Doch Hussong steigerte sich allmählich. Als Führende – mit bis dahin wenig zufriedenstellenden 57,75 Metern – war die Herschbergerin in die finalen drei Würfe der besten Acht gegangen. Im fünften Versuch rückte ihr U20-Athletin Mirja Lukas (Bayer Leverkusen) mit ihrer Bestleistung von 57,45 Metern auf die Pelle. Und im letzten Durchgang wurde die Reihenfolge aber nochmal gehörig durcheinandergemischt. Zunächst katapultierte Alyssa John (SC Magdeburg), nachdem sie zuvor nur ganz knapp in den Finalkampf eingezogen war, ihren 600-Gramm-Speer auf ihre neue Bestmarke von 59,59 Metern. Und übernahm damit jubelnd die Führung. Dann schob sich auch Julia Ulbricht (1. LAV Rostock) im sechsten Anlauf mit 57,94 knapp vor Hussong. Die somit vor ihrem letzten Wurf auf Rang drei abgerutscht war. Sicher nicht der Anspruch der zuvor bereits sechsmaligen deutschen Meisterin. Doch die LAZ-Athletin bewies große Nervenstärke. Sie konterte mit dem einzigen Wurf des Tages über die 60-Meter-Marke. Ein erlösender Jubelschrei folgte. Mit den 60,53 durfte Christin Hussong, die eine Bestmarke von 69,19 stehen hat, somit ihr siebtes DM-Gold feiern. Erleichtert und mit einem Lächeln nahm sie im Eintracht-Stadion die Glückwünsche, der ebenfalls zufrieden wirkenden Alyssa John entgegen. „Im letzten so unter Druck zu stehen – da bin ich schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich es da letztlich abrufen konnte.“ Denn die 60 Meter habe sie in diesem Jahr „noch nicht wie am fließenden Band geworfen – von daher ist das ein guter Schritt nach vorne“.