Leichtathletik-Pfalzmeisterschaft : Endlich wieder Wettkampfluft schnuppern

LAZ-Läuferin Jana Faltermann sicherte sich die Pfalzmeisterschaft über die 200 Meter der Frauen. Über die 60 Meter Hürden wurde sie zudem Zweite. Foto: Wolfgang Birkenstock

Ludwigshafen Athleten des LAZ Zweibrücken sammeln zehn Titel bei Hallen-Pfalzmeisterschaft. Sprinter Thorben Henkel darf gleich drei Mal jubeln.

Kleine Starterfelder, keine Zuschauer – und doch waren die Titelkämpfe in Ludwigshafen für die teilnehmenden Leichtathleten ein weiterer wichtiger Schritt zurück ins Wettkampfgeschehen. Zahlreiche Zweibrücker Sportler sicherten dabei erstmals seit zwei Jahren, erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie dabei wieder Titel und Podestplätze bei den Pfalzmeisterschaften unterm Hallendach.

Bei den Aktiven sicherte die junge Jana Faltermann (Jg. 2001) den Sieg über die 200 Meter. Zwar blieb sie mit ihrer Zeit von 26,52 Sekunden hinter ihrer vor zwei Jahren in Ludwigshafen aufgestellten Bestzeit von 25,90 zurück, doch den Titel sicherte sie sich am Sonntag dennoch souverän vor Antonia Katz (LC Haßloch, 28,69 sek). Auf Platz zwei sprintete die Athletin des LAZ Zweibrücken zudem über die 60 Meter Hürden. In 9,38 Sekunden musste sich Faltermann lediglich Lara Hümke vom 1. FC Kaiserslautern (9,05 sek) geschlagen geben. LAZ-Kollegin Carolin Aurich belegte in 10,35 Sekunden Rang vier.

Einen weiteren Pfalztitel sicherte die Zweibrückerin Helena Noll im Stabhochsprung der Frauen. Die 19-Jährige war zwar einzige Starterin, konnte mit ihrer neuen Hallenbestleistug von 3,50 Metern – und das nach längerer Verletzungspause – aber sehr zufrieden sein.

Im Weitsprung sicherte sich Christine Port von der VT Zweibrücken den Silberrang. Die 40-Jährige zeigte ihren besten Sprung auf 5,25 Meter im sechsten und damit letzten Durchgang. Den Sieg von Maren Franke (LTV Bad Dürkheim, 5,62 m) konnte sie damit aber nicht mehr gefährden.

Im Stabhochsprung der Männer musste sich der junge Zweibrücker Philipp Kranz mit 3,90 Metern dem erfahrenen Landauer Dennis Schober geschlagen geben, der 4,70 Meter überflog. Das vereinsinterne Stabhochsprung-Duell im Wettbewerb der U20 entschied Jakob Legner für sich. Während dieser mit 4,10 Metern unter seiner im vergangenen Jahr aufgestellten Bestmarke von 4,71 blieb, gelang Julian Schunck gar kein gültiger Versuch. Er scheiterte an seiner Einstiegshöhe von 4,00 Metern. In der Altersklasse U20 gab es am Samstag zwei weitere Podestplätze für das LAZ: Christoph Siebing erkämpfte Silber über die 1500 Meter. In 4:50,53 Minuten blieb er zwar deutlich hinter Pfalzmeister Immanuel Schwitzgebel (TV Hinterweidenthal, 4:29,00 min), aber er behauptete sich in dem Duell mit Joshua Moskopp (LC Edenkoben, 4:52,00 min). Auf Platz drei landete Steffen Schwenkreis mit 5,26 Metern im Weitsprung.

Seiner Favoritenrolle gerecht wurde der talentierte LAZ-Nachwuchssprinter Thorben Henkel. Er durfte am Sonntag gleich über drei Titel jubeln. Über die 60 Meter behauptete sich der 16-Jährige in 7,30 Sekunden vor Hendrik Sohn (TV Nußdorf, 7,36 sek) und Till Saßmann (TSG Neustadt, 7,48 sek). Pfalzmeisterschaft Nummer zwei gab es über die 200-Meter-Distanz. In 23,12 Sekunden setzte sich Henkel vor den beiden Nußdorfern Paul Becker (23,47 sek) und Maxim Sarokin (24,40 sek) durch. Einsam zog der Zweibrücker dann über die 400 Meter seine Runden. Nach 53,10 Sekunden lief er über die Ziellinie und hatte Titel Nummer drei in der Tasche. Die Freiluft-Bestenliste über die Stadionrunde führt Henkel in dieser Altersklasse mit 51,09 Sekunden an.

Bei der U18 verbuchte das LAZ Zweibrücken eine weitere Pfalzmeisterschaft im Stabhochsprung. Mareike Beyerlein, die 2,80 Meter überquerte, war allerdings ohne Konkurrenz. Die 16-Jährige sicherte sich ihren zweiten Sieg im Dreisprung. Hier behauptete sie sich mit 10,17 Metern gegen Eva Lübke (TV Nußdorf, 10,04 m). Im 60-Meter-Sprint der U18 kamen die beiden LAZ-Starterinnen Elena Denis (8,88 sek) und Zoë Zähringer (8,94 sek) nicht über den Vorlauf hinaus. Im Weitsprung landete Denis mit 4,41 Metern auf Rang neun, Zähringer wurde mit 4,07 Metern Zwölfte.

Mit ordentlichen Leistungen sicherten auch die U16-Athleten des LAZ zum Jahresauftakt einige Treppchenplätze. Im Stabhochsprung ging sowohl bei der M15 als auch bei der W15 der Titel nach Zweibrücken. Bei den Jungs zeigte Ben Silas Kribelbauer einen starken Auftritt. Mit neuer Bestmarke von 3,80 Metern setzte er sich vor seinem Vereinskameraden Lukas Hell (3,50 m) durch. Nach wackligem Beginn mit je einem Fehlversuch über die 3,00 und die 3,20 Meter meisterte er die folgenden Höhen (3,40 m; 3,60 m; 3,70 m und 3,80 m) jeweils im ersten Anlauf. Über die 60 Meter Hürden landete Kribelbauer in 9,74 Sekunden zudem auf Rang vier. Im LAZ-Dreikampf im Stabhochsprung der W15 behauptete sich Paula Legner mit 3,00 Metern gegenüber Livia Könsgen (2,90 m) und Evelina Lizenberg (2,70 m). Über die 300 Meter lief Lizenberg in 50,07 Sekunden als Dritte über die Ziellinie, vor der viertplatzierten Könsgen (53,52 sek).

Bei der W14 sammelten Diana Lizenberg und Emily Gez Wettkampferfahrung. Über die 60 Meter kamen sie nicht über den Vorlauf hinaus. Im Weitsprung belegte Gez mit 3,51 Metern Rang neun, Lizenberg wurde mit drei Zentimetern weniger Zehnte.