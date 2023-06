Leichtathletik Legner lässt es vor dem Heimspiel krachen

Aber nicht nur am Samstag, auch am Sonntag werden an der Hofenfelsstraße sportliche Höchstleistungen geboten. Dann wollen ab 11.30 Uhr vor allem die Nachwuchs-Stabhochspringer begeistern. Und ein „Nachwuchs-Stabi“ des LAZ ist in bestechender Form. Jakob Legner knackte beim Meeting am vergangenen Wochenende in Oberhaugstett (Baden-Württemberg) seine persönliche Bestleistung. Gleich in seinem ersten Versuch überwand Legner (Jahrgang 2004) 4,95 Meter. Er hatte im Frühjahr schon angekündigt, in diesem Sommer die fünf Meter überwinden zu wollen. Vielleicht klappt es ja ausgerechnet bei seinem Heimspiel in Zweibrücken. Auch Ben Silas Kribelbauer (Jahrgang 2007/3,85 Meter), Livia Könsgen (2007/3,45), David Könsgen (2010/3,25) und Elif Brill (2006/2,85) schwangen sich im Schwarzwald gen Himmel. Für alle war es die Generalprobe, bevor sie am Sonntag die Nachwuchswettbewerbe von „Sky’s the Limit“ in Angriff nehmen.