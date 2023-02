LAZ-Stabhochspringer mit Spaß am Springen : Holzdeppe will nochmal höher hinaus

Schritt für Schritt kämpft sich Raphael Holzdeppe nach seiner Knie-Operation 2021 wieder zurück. An diesem Samstag will der Stabhochspringer des LAZ Zweibrücken bei der deutschen Hallenmeisterschaft seine Saisonbestmarke nach oben schrauben. Foto: dpa/Michael Kappeler

Zweibrücken Der Stabhochspringer des LAZ Zweibrücken kämpft sich zurück. Nicht zum ersten Mal. Nach seiner Knie-OP im Sommer 2021, den verpassten Olympischen Spielen in Tokio, musste der 33-Jährige auch im Vorjahr bei DM, WM und EM passen. Nun greift er wieder an. Bei den nationalen Titelkämpfen unterm Hallendach am Wochenende will er vor allem die Höhe wieder nach oben schrauben.

Raphael Holzdeppe wirkt wenige Tage vor den deutschen Hallenmeisterschaften vollkommen entspannt. Der Stabhochspringer des LAZ Zweibrücken erzählt nach einem Jahr ohne nationalen und internationalen Höhepunkt ohne Groll von seinem Weg zurück – dem nach seiner Knie-OP und dem Olympia-Aus 2021. Der 33-Jährige will sich, obwohl er noch große Ziele vor Augen hat, keinen Druck machen. Schritt für Schritt möchte sich Holzdeppe, der bei der Hallen-DM in Dortmund am Wochenende der einzige LAZ-Starter sein wird, wieder zu größeren Höhen schwingen.

„Was das Training angeht, sind die letzten Monate wirklich gut gelaufen“, erklärt der Zweibrücker zu seiner Wintervorbereitung. Bis auf ein paar muskuläre Probleme zwischendurch sei alles „stabil und schmerzfrei“ geblieben. In der Hallensaison geht es Holzdeppe nun vor allem darum, sich Stück für Stück zu steigern und nochmal Höhe reinzukriegen.

Seinen Comeback-Sommer 2022 hatte er mit einer Saisonbestleistung von 5,61 Metern abgeschlossen. Noch ein gutes Stück entfernt von seiner persönlichen Bestmarke von 5,94 Metern vom Sommer 2015. Dennoch war der Weltmeister von 2013 und Olympia-Dritte von 2012 zufrieden. „Ich war im letzten Jahr eigentlich über jede Höhe froh. Einfach weil ich wieder springen, wieder Wettkämpfe machen konnte. Die Höhe war da erst einmal zweitrangig, weil ich wusste, dass ich sehr großen Trainingsrückstand habe.“ Nach der Knie-Operation im Juli 2021 befand sich der Wahl-Saarbrücker bis Februar 2022 in Reha. Erst danach konnte er wieder ins normale Stabhochsprungtraining einsteigen. Holzdeppe wusste, dass er Geduld würde beweisen müssen. „Die Vorbereitungszeit war einfach zu kurz für eine gute Sommersaison.“ Das Wettkampfluft schnuppern und einfach nur Springen können stand für Holzdeppe, der seit vergangenem Frühjahr an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken studiert und seit Sommer wieder als Sportsoldat der Bundeswehr-Sportfördergruppe Mainz angehört, im Vordergrund. Nach einer Verhärtung der Wade musste er im Vorjahr allerdings die Freiluft-DM absagen, verpasste letztlich auch die WM in Eugene/USA und die Heim-EM in München.

Der Knorpelschaden in seinem Knie, der das Aus für die Olympischen Sommerspiele in Tokio bedeutete – es wäre nach Peking 2008, London 2012 und Rio 2016 seine vierte Olympia-Teilnahme gewesen –, war nicht der erste Rückschlag für Holzdeppe in seiner bereits langen und erfolgreichen Karriere. Nachdem er schon in ganz jungen Jahren richtig hoch geflogen war, wechselten sich Hochs und Tiefs stets ab. 2008 wurde der Zweibrücker U20-Weltmeister, stellte mit 5,80 Metern den U20-Weltrekord auf und erlebte seine ersten Olympischen Spiele – als 18-Jähriger. 2009 wurde Holzdeppe U23-Europameister. Bis zu Olympia 2012 stagnierte seine Leistung allerdings. Dort schwang er sich in London mit 5,91 Metern überraschend zu Bronze. Der nächste Triumph mit dem WM-Titel 2013 in Moskau folgte. Den folgenden Absturz im Seuchenjahr 2014 steckte er weg, kehrte nach einem Wechsel der Trainingsstätte in München nach Zweibrücken zurück, sicherte 2015 unerwartet WM-Silber. Doch der Höhenflug hielt nicht lange an. Nach einem guten Start zog sich Holzdeppe 2016 eine Sprunggelenksverletzung zu, mit der er lange zu kämpfen hatte. Vor Rio stapelte er mit dem Traum einer weiteren Olympia-Medaille etwas zu hoch und fiel mit dem Quali-Aus tief. Wie auch bei dem bitteren Salto nullo im WM-Finale von London 2017. Für den WM-Sechsten von Doha 2019 war Aufgeben aber nie eine Option. Auch die Verletzung 2021 brachte bei dem LAZ-Athleten nie das Gefühl mit sich, einen Schlussstrich unter die Stabhochsprungkarriere ziehen zu wollen. „Ich habe tatsächlich einfach noch zu viel Lust auf den Sport“, sagt der 33-Jährige mit einem Lachen. „Stabhochsprung macht mir immer noch unglaublich viel Spaß. Und so lange ich innerlich selbst das Gefühl habe, dass ich nochmal wirklich hoch springen kann, habe ich auch die Motivation, nach solch einer Verletzung nochmal zurückzukommen.“ Wäre dieses Gefühl anders gewesen, wären Zweifel aufgetaucht, ob er das wirklich nochmal schafft, „dann hätte ich wahrscheinlich eine andere Entscheidung getroffen. Aber solange dem nicht so ist, ist auch die Motivation, diesen ganzen Weg mit Reha und dem wieder Herankämpfen durchzuziehen, da gewesen“, erklärt Raphael Holzdeppe voller Zuversicht.

Bislang hat der LAZ-Athlet in diesem Winter eine Höhe von 5,50 Meter vom Indoor-Meeting in Dortmund am vergangenen Wochenende stehen. Etwas mehr sei momentan schon noch drin. Für den Wettkampf bei der anstehenden Hallen-DM an gleicher Stelle am Samstag ab 14.35 Uhr „habe ich mir tatsächlich keine bestimmte Platzierung vorgenommen. Eher eine Höhe“. Das Training laufe gut und von dem, was die dortigen Leistungen angeht, erhofft sich Raphael Holzdeppe bei den nationalen Titelkämpfen unterm Dach der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle, „dass am Ende irgendwas mit fünf Metern und 70 da steht“. Zu welcher Platzierung das reicht, müsse er dann sehen.

Sehr wahrscheinlich sei jedenfalls, dass am Wochenende mehr als die 5,68 Meter, die Holzdeppe bei seinem letzten Hallen-DM-Titel 2018 zum Sieg reichten, für Gold nötig sein werden. „Wenn alles normal läuft, werden 5,68 definitiv nicht genug sein.“ Titelverteidiger Torben Blech (Bayer Leverkusen) hatte am Sonntag mit seinen 5,82 Metern beim Sieg in Dortmund die Hallen-EM-Norm abgehakt, Vereinskollege Bo Kanda Lita Baehre kratzte ebenfalls daran. Während Holzdeppes Trainingskollege Oleg Zernikel (ASV Landau) auf die Wintersaison verzichtet, zeigte sich zuletzt Gillian Ladwig (Schweriner SC) überraschend stark. Seit 2021 hat dieser sich um mehr als 40 Zentimeter gesteigert.

Holzdeppe will sich, was die Ziele für Samstag angehen daher auch nicht unter Druck setzen. Hauptsächlich gehe es ihm jetzt darum, die Höhe etwas nach oben zu schrauben „und im Wettkampf das zu bestätigen, was ich im Training schon zeige, um mir dann eine gute Ausgangsposition für den Sommer zu erarbeiten“.

Die Norm für die Hallen-Europameisterschaften Anfang März in Istanbul (Türkei), die bei 5,82 Metern liegt, dürfte derzeit noch zu hoch sein – und ist auch nicht die oberste Priorität. „Wenn es funktioniert, sage ich natürlich nicht nein und fliege liebend gern nach Istanbul“, sagt Holzdeppe lachend und fügt an: „Unmöglich ist das natürlich nicht. Aber ich weiß, dass dafür alles optimal laufen müsste. Das ist dann eher eine Höhe, die ich mir aktiv für den Sommer vornehme. Ich glaube, dafür brauche ich schon nochmal zwei, drei Monate gutes Training, um sagen zu können: Ich bin vom Leistungsstand her auch in der Lage, diese Höhen wieder anzubieten.“

Für die Sommersaison nimmt sich der Weltmeister von 2013 dann wieder Größeres vor: „Ich möchte schon wieder international starten.“ Holzdeppes Ziel ist es nach seiner letzten WM 2019 in Doha – in Eugene musste er im Vorjahr passen – dann im August „auch wieder bei der WM in Budapest antreten zu können“. Und auch seine vierte Olympia-Teilnahme hat der Zweibrücker noch nicht aus den Augen verloren. „Definitiv ist Paris 2024 in meinem Kopf eingeplant. Ich werde alles dafür geben, nochmal zu Olympia fahren zu dürfen.“ Bei seinen immer wieder bewiesenen Stehaufmännchen-Qualitäten kein Ding der Unmöglichkeit.