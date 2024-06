Leichtathletik-Pfalzmeisterschaften Sina Mayer macht ersten Schritt zurück

Sina Mayer ist zurück auf der Bahn. Doch statt bei der vor der Saison angepeilten EM-Teilnahme in Rom startete die Sprinterin des LAZ Zweibrücken am Wochenende bei den Pfalzmeisterschaften in Eisenberg. Ein Bänderriss zum Ausklang des vergangenen Jahres und eine hartnäckige Infektion verhinderten, dass sich die 29-jährige WM-Teilnehmerin von 2023 für die derzeit laufenden Titelkämpfe in Italien qualifizieren konnte. Ihren Saisoneinstieg in Rehlingen und Leverkusen musste die aus Schönenberg-Kübelberg stammende Läuferin krankheitsbedingt verschieben, nachdem sie sich zuvor in Reha und Training so mühsam zurückgekämpft hatte. „Dieses Jahr ist wirklich herausfordernd für mich“, erklärte sie.