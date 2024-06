LAZ-Speerwerferin Christin Hussong Zwischen großen Zweifeln und großem Stolz

Mit EM-Platz vier soll es das in dieser Saison für Christin Hussong aber noch nicht gewesen sein mit den großen Höhepunkten. Nun will die LAZ-Werferin auch bei den Olympischen Spielen von Paris angreifen. Um den Sprung dorthin zu schaffen, sei es enorm wichtig gewesen, in Rom die Bestätigungsnorm des Deutschen Leichtathletik Verbandes (61,00 m) abzuhaken. So könne es, auch ohne den Richtwert des Weltverbands von 64,00 Metern, über die Weltranglistenpunkte noch etwas werden mit der Nominierung. Bis zum Ende des Qualifikations-Zeitraums am 30. Juni „habe ich jetzt noch drei Wettkämpfe und dann auch noch die deutschen Meisterschaften“ Ende des Monats in Braunschweig. Bis dahin will die 30-Jährige noch zahlreiche Punkte sammeln, um sich in der Weltrangliste weiter nach vorne zu arbeiten und dann auch im Finale von Paris am 10. August im Stade de France wieder die Arme jubelnd nach oben reißen zu können.