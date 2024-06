LAZ-Starterinnen bei Leichtathletik-DM „Es läuft einfacher, seit das ‚Muss‘ weg ist“

Darauf und auf die Rückkehr zu alter Stärke hofft auch LAZ-Kollegin Sina Mayer. Nach ihrem so erfolgreichen Jahr 2023 musste die Sprinterin gleich mehrere Rückschläge verkraften. Im Sommer hatte sie sich als Dritte über die 100 Meter ihre erste Medaille bei den nationalen Titelkämpfen errungen und sich damit ihr WM-Debüt verdient. Bei dem sie mit Gina Lückenkemper, Louise Wieland und Rebekka Haase in der DLV-Staffel auf Rang sechs stürmte. Ende Dezember riss sich Mayer dann bei einem Meeting in Pamplona zwei Außenbänder am Fuß. Plötzlich stand die Olympia-Saison auf der Kippe, der Genesungsprozess zog sich länger hin als erwartet. Die Staffel-WM auf den Bahamas im Mai und die EM in Rom verpasste sie. Nachdem sich die aus Schönenberg-Kübelberg stammende Läuferin in Reha und Training so mühsam zurück gekämpft, im DLV-Trainingslager im April in Florida gute Fortschritte gemacht hatte, kam der nächste Dämpfer. Drei Wochen lang lag sie mit über 40 Grad Fieber im Bett. „Der Infekt hat mich richtig zurückgeworfen. Ich konnte absolut gar nichts machen“, erklärt die 29-Jährige: „Der Körper hat schon ganz schön viel nachzuholen.“ So musste sie das geplante Comeback beim Pfingstsportfest in Rehlingen oder dem TrueAthletes Classics in Leverkusen absagen. Erst einen Wettkampf hat Mayer mit der Pfalzmeisterschaft absolviert. Mit 12,13 Sekunden blieb sie dort klar über ihrer Bestmarke (11,25). Jetzt sei sie wieder gesund, auch ihr Fuß habe sich „super entwickelt“. „Aber alles, was ich mir im Trainingslager erarbeitet hatte, war wieder bei null.“ Sie habe sich sehr kraftlos gefühlt „und es ist Wahnsinn, wie schnell die Muskeln weg sind“.