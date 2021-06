Starke Saison für LAZ-Sprinterin Sina Mayer : Ein kleiner Hoffnungsschimmer für Tokio bleibt

Zweibrücken Die Einzelnorm über die 100 Meter hat Sina Mayer bislang zwar nicht geknackt, doch als derzeit Sechste der deutschen Jahresbestenliste scheint ein Staffelplatz nicht unmöglich. Am Sonntag startet sie noch in Leverkusen.

Am Sonntag will Mayer nun beim „True Athletes Classics 2021“ in Leverkusen an ihre guten Leistungen des bisherigen Sommers anknüpfen. Nach Platz zwei in 11,30 Sekunden – einer Zeit, die sie seit 2017 nicht mehr gelaufen war – beim Meeting in Dessau, nach dem als Vierte knappen Vorbeischrammen am Podest bei der DM setzte Mayer am vergangenen Wochenende in Regensburg noch einen drauf. Mit Platz zwei in einem starken Feld musste sie sich dort lediglich Olympia-Starterin Lisa Mayer (Wetzlar, 11,16 sek) geschlagen geben (wir berichteten). In 11,26 Sekunden. Und damit der zweitschnellsten Zeit, die Mayer je über diese Distanz gelaufen ist. Ihre bisherige Bestmarke von 11,25, die sie bereits vor vier Jahren – ebenfalls in Regensburg – aufgestellt hatte, verpasste sie nur hauchdünn. Groll verspürt die LAZ-Sprinterin aus Schönenberg-Kübelberg dabei aber keinesfalls. „Ich denke, der Unterschied, ob ich eine 11,26 oder 11,25 stehen habe, ist jetzt nicht so groß. Ich habe mich einfach gefreut, dass ich mich jetzt nochmal steigern konnte. Das war auf jeden Fall gut“, sagt sie mit einem Lachen, betont aber, dass es schön gewesen wäre, wenn auf der schnellen Bahn in Regensburg der Wind besser mitgespielt hätte. „Dann wäre es noch schneller gewesen“, hadert die Dritte der U23-EM von 2017 mit den nicht ganz perfekten Bedingungen bei +0,4 Rückenwind. „Aber dafür ist es gut für den Kopf, zu wissen, dass ich echt gut drauf bin.“ Dass sie diese Zeiten in sich hat, habe sie immer gewusst, aber es sei schön, die Leistung in diesem Jahr endlich auch wieder auf die Bahn bringen zu können.