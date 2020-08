Leichtathletik : Christin Hussong siegt auch ohne gutes Gefühl

Thum/Zweibrücken Die Speerwerferin des LAZ Zweibrücken behauptet sich bei verregneten Thumer Werfertagen mit 61,15 Metern.

Christin Hussong, die weiß, „dass noch mehr geht“, als ihre bisherige Saisonbestleistung von 64,10 Metern war trotz des Sieges auch in Thum nicht vollkommen zufrieden. Sie haderte im Nachhinein mit ihrer Technik. In der Corona-Zeit, in der noch keine Meetings stattfanden, hatte die LAZ-Athletin gemeinsam mit Vater und Trainer Udo Hussong an technischen Umstellungen gefeilt. In diesem ungewöhnlichen Wettkampf-Sommer sei es für Christin Hussong wichtig, das „zu festigen und Sicherheit reinzubringen“ – immer mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio 2021. Daher zeigte sie sich in Thum mit ihrer Siegesweite letztendlich auch versöhnlich. „Der ging schon in die richtige Richtung. Aber es gab heute keinen Wurf, der sich richtig gut angefühlt hat und locker über die Schulter ging“, sagt die Herschbergerin, die dennoch einfach froh ist, in diesem Jahr überhaupt Meetings bestreiten zu können.