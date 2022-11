Sportabzeichen : Das LAZ ist „Newcomer des Jahres“

Der Kreisbeauftragte für das Sportabzeichen, Peter Ehrmantraut (links), überreicht dem LAZ Zweibrücken den Pokal des Sportbundes Pfalz für den Sieg im Sportabzeichen-Wettbewerb für Vereine bis 600 Mitglieder. Foto: Svenja Hofer

Zweibrücken Zweibrücker Verein wird mehrfach für viele abgelegte Sportabzeichen ausgezeichnet.

(red) Genau 12 756 Mal! So oft wurde das Deutsche Sportabzeichen in der Pfalz 2021 erfolgreich abgelegt. Damit sei zwar ein kleines Minus von 622 Verleihungen im Vergleich zum Vorjahr 2020 zu verzeichnen, teilte der Sportbund

Pfalz bereits im Juni dieses Jahres mit. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, die auch 2021 den Sport stark behindert habe, sei das Ergebnis dennoch beachtlich und als Erfolg zu werten, erklärte der Sportbund weiter.

In der Stadt Zweibrücken wurden in dem Zeitraum 993 Sportabzeichen abgenommen. Das ist in Relation zur Einwohnerzahl das zweitbeste Ergebnis unter den Städten und Kreisen in der Pfalz. 2,91 Prozent der Menschen in der Rosenstadt haben das Abzeichen erfolgreich abgelegt. Nur die Stadt Speyer (4,76 Prozent) steht prozentual noch besser da.

Dieses starke Ergebnis ist auch dem Leichtathletikzentrum (LAZ) Zweibrücken zu verdanken. Denn 102 der Abzeichen gingen auf das Konto des LAZ. Bei 456 Mitgliedern bedeutet das einen Anteil von 22,37 Prozent. In der Gruppe der Vereine zwischen 401 bis 600 Mitglieder belegte der Zweibrücker Verein im Sportbund Pfalz damit Rang eins – und wurde in seiner Gruppe zum „Newcomer des Jahres“ ernannt.

Vergangene Woche überreichte Peter Ehrmantraut, der Sportabzeichenbeauftragte des Kreises, den LAZ-Verantwortlichen an der Dieter Kruber Halle vor dem Westpfalzstadion den Pokal des Sportbundes für den ersten Platz. Zudem erhielt der Verein für den Sieg 1000 Euro von der Sparkasse Südwestpfalz sowie 510 Euro für den Erwerb der Abzeichen. Der Sportbund Pfalz schloss sich mit 250 Euro für den ersten Platz in der Gruppe der Vereine bis 600 Mitglieder sowie 100 Euro für die Auszeichnung als „Newcomer des Jahres“ an.

Ehrmantraut appellierte daran, dass die Athleten des LAZ weiter so fleißig beim Ablegen des Sportabzeichens sein sollen – und das nicht der Finanzen wegen. Spaß an der Bewegung und das „sich miteinander Messen“ sollten im Vordergrund stehen. Der Kreisbeauftragte schlug aber auch kritische Töne an: Denn leider sei das LAZ der einzige Verein in der Stadt Zweibrücken, der sich an den Sportabzeichen-Aktionen beteilige. „Gäbe es das LAZ und die Zweibrücker Gymnasien nicht, läge Zweibrücken im Sportbund Pfalz beim Ablegen der Abzeichen ‚unter ferner liefen’“, sagte Ehrmantraut.

Bei der Sportabzeichen-Konkurrenz der Schulen war in der Kategorie der Lehreinrichtungen ab