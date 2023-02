Leichtathletik-DM der U20 : Gute Auftritte und neue Bestmarken bei U20-DM

Dortmund/Zweibrücken Leichtathletik: Die beiden LAZ-Stabhochspringer Jakob Legner und Julian Schunck überfliegen beide 4,70 Meter und landen auf den Plätzen sechs und sieben. Neue Bestzeiten für Homburger Sprinterin Ksenia Helios über die 60 und 200 Meter.

Sehr gut mitgemischt haben die Leichtathleten der Region am Wochenende bei den deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften. Während es für Stabhochspringer Jakob Legner vom LAZ Zweibrücken in Dortmund nicht ganz zu dem Ziel reichte, seine vor drei Wochen aufgestellte Bestmarke von 4,80 Meter nochmal zu bestätigen, schraubte Team- und Disziplinenkollege Julian Schunck seine zum zweiten Mal in diesem Winter nach oben. Mit jeweils überflogenen 4,70 Metern landeten die beiden auf den Plätzen sechs und sieben. Sprinterin Ksenia Helios (SV Go! Saar 05) aus Homburg lief unterm Dach zudem so schnell wie nie.