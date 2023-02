U20-Hallen-DM der Leichtathleten : Mit gegenseitiger Unterstützung hoch hinaus

Die beiden Stabhochspringer Jakob Legner (im Bild) und Julian Schunck vom LAZ Zweibrücken schwingen sich am Samstag bei der deutschen Jugend-Hallenmeisterschaft unters Dach der Dortmunder Helmut Körnig Halle. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Bei den deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften am Wochenende in Dortmund ist das LAZ Zweibrücken im Stabhochsprung-Wettbewerb der Jungs gleich mit zwei Startern vertreten: Jakob Legner und Julian Schunck. Die beiden Homburgerinnen Ksenia Helios und Emily Rothfuchs nehmen hier die Sprintstrecken in Angriff.

Nachdem der Knoten geplatzt ist, soll es nun noch höher hinausgehen. Zumindest aber erhofft sich Jakob Legner bei den deutschen Jugend-Hallenmeisterschaften an diesem Samstag in Dortmund, seine kürzlich aufgestellte neue Bestmarke nochmal bestätigen zu können. Vor den süddeutschen Meisterschaften vor knapp drei Wochen musste der Stabhochspringer des LAZ Zweibrücken über anderthalb Jahre auf die Steigerung seines persönlichen Bestwerts warten. Dann aber schraubte er diese im Sindelfinger Glaspalast von 4,71 auf 4,80 Meter hoch. Ein Befreiungsschlag.

Zwischen der neu gewonnenen Lockerheit durch die Erleichterung, endlich höher geflogen zu sein, und dem daraus entstehenden Anspruch, nun möglichst schnell noch weiter nachlegen zu wollen, liegen allerdings nur Nuancen. „Es ist eigentlich eine Mischung aus beidem“, erklärt Legner und fügt an: „Zum einen habe ich jetzt bei der DM nicht den Druck, zwingend diese Bestleistung, die ich seit Ewigkeiten springen wollte, neu aufstellen zu müssen. Wenn die 4,80 Meter aufgelegt werden, weiß ich jetzt, ich bin die schon mal gesprungen. Somit hab ich da mehr Selbstvertrauen und weiß, dass es auf jeden Fall geht.“ Aber natürlich hofft der 18-Jährige auch, dass er nun noch weiter nach oben fliegen kann.

In Sindelfingen hat das bei seinen drei Versuchen über die 4,90 Meter noch nicht geklappt. Doch Legner glaubt, dass er auch diese Höhe schon in sich hat. „Ich bin sie im Training zwar noch nie gesprungen. Aber da komme ich mit weicheren Stäben und tieferen Griffen schon sehr nah an meine Bestleistung heran“, erzählt der Schüler des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums und ist sich sicher: „Es ist da echt nur noch eine Feinabstimmung nötig, damit die 4,90 im Wettkampf mit anderen Stäben und höheren Griffen auch fallen.“

Die direkte DM-Vorbereitung ist für Legner nun allerdings nicht ganz perfekt gelaufen. In der vergangenen Woche sei er „ein bisschen“ krank gewesen. „Ich war drei Tage ziemlich schlapp.“ Aber diese Woche, in der er die Ferien auch zu morgendlichen Einheiten genutzt hat, „bin ich zum Glück wieder fit geworden und fühle mich auch fast schon wieder bei 100 Prozent. Und ich hoffe, dass es dann am Samstag wieder perfekt ist“, sagt der LAZ-Athlet.

Um dann in der nationalen U20-Konkurrenz möglichst einen Top-Sechs-Platz zu erreichen, benennt er seine Ambitionen für den nationalen Titelkampf am Samstag ab 15.35 Uhr. „Mein Ziel ist es auf jeden Fall, die 4,80 nochmal zu bestätigen, am liebsten noch die 4,90 Meter und damit eine neue Bestleistung nachzulegen. Dann sehen wir, zu welcher Platzierung das reicht.“

Klarer Titelfavorit ist der Leverkusener Hendrik Müller, der eine Bestmarke von 5,35 Metern stehen hat und auch in diesem Jahr bereits über 5,30 geflogen ist. Das Feld dahinter ist recht eng beisammen. Nach Marec Metzger (VfL Sindelfingen), der schon 4,90 Meter gemeistert hat, reihen sich gleich fünf Athleten mit Höhen um die 4,80 Meter ein. Darunter auch Jakob Legner. „Da ist wirklich alles möglich“, erklärt der 18-Jährige, der sich „riesig darüber freut“, dass mit Vereinskollege Julian Schunck (Jg. 2004) ein weiterer LAZ-Springer in Dortmund zum Stab greifen wird. Wenn die Sportler in dem Wettkampf selbst auch sehr fokussiert sein müssen, helfe die gegenseitige Unterstützung „schon enorm“, betont Legner.

Schunck hatte die DM-Norm von 4,60 beim Zweibrücker Hallenspringen Ende Januar mit neuer Bestmarke von 4,61 Metern geknackt. Bei den Süddeutschen schaffte er erneut 4,60. „Ich freue mich, dass Julian die DM-Norm geschafft hat. Das war bei ihm richtig überfällig“, sagt Legner und ergänzt: „Wir springen eigentlich auf einem Niveau und haben diese Woche auch zusammen trainiert. Wir wollen nun beide am Samstag unser Bestes abrufen.“ Und bei Julian Schunck sieht Legner auch noch mehr Potenzial als die 4,61. „In einem inoffiziellen Trainings-Wettkampf ist Julian auch schon 4,75 Meter gesprungen“, erklärt der Teamkollege.

Neben den beiden LAZ-Athleten gehen mit Ksenia Helios (Jg. 2005) und Emily Rothfuchs (Jg. 2006) auch zwei Sprinterinnen aus Homburg bei der Jugend-DM auf die Bahn. Die beiden Starterinnen des SV GO! Saar 05 nehmen in Dortmund jeweils die 60 und 200 Meter sowie die 4x200-Meter-Staffel zusammen mit Alina Schmitt und Luisa Jose in Angriff. Bei den Hallen-Saarlandmeisterschaften Ende Januar stellte Helios über die kurze Distanz eine neue persönliche Bestzeit von 7,64 Sekunden auf, Rothfuchs lief wiederum über die 200 Hallenmeter in 25,34 Sekunden so schnell wie nie zuvor. Im Freien hat die Homburgerin hier eine Bestzeit von 24,78 Sekunden stehen. Am Wochenende wollen die beiden nachlegen.

LAZ-Stabhochspringer Julian Schunck. Foto: Martin Wittenmeier