Leichtathletik Der Olympia-Traum von Sina Mayer lebt

Einen zumindest groben Fahrplan, wie es nach dem Trainingslager weitergehen soll, hat Mayer im Hinterkopf. „Ich habe angedacht, vielleicht in Rehlingen (19. Mai) beim Pfingstsportfest meinen ersten Wettkampf in diesem Jahr zu bestreiten.“ Denn schon eine Woche später, am 26. Mai, folgt das Meeting in Leverkusen. Und das kann Mayer nicht verpassen. Die Teilnahme ist Voraussetzung für die Nominierung für die Europameisterschaft in Italien. Und ein Start bei der EM sei „auf jeden Fall“ noch in ihrem Kopf. Dies betrifft nicht nur einen Staffeleinsatz. Die geforderte Norm für einen Einzelstart liegt bei 11,24 Sekunden. Mayers persönliche Bestleistung liegt nicht einmal einen Wimpernschlag – eine Hundertstelsekunde nämlich – darüber.