Sprinterin Sina Mayer vom LAZ Zweibrücken Das Durchhaltevermögen hat sich „echt ausgezahlt“

Beim Rückblick auf die Saison 2023 muss sich Sina Mayer manchmal selbst noch zwicken. Zum Start in das vergangene Jahr hätte die Sprinterin des LAZ Zweibrücken nicht davon zu träumen gewagt, wie gut es werden könnte. Hätte ihr vor zwölf Monaten jemand gesagt, was da alles auf sie zukommt, „ich hätte es nicht wirklich geglaubt“, sagt sie lachend. Nominierung für die Team-EM in Polen, erste DM-Medaille in Kassel und als großer Höhepunkt der Start bei den Weltmeisterschaften in Budapest mit der deutschen 4x100-Meter-Staffel. Doch ebenso wenig wie diese erfolgreichen Momente hatte sich Sina Mayer den bitteren Abschluss des Jahres ausmalen können. Bei ihrem frühen Auftakt in die Hallensaison am 29. Dezember beim Navarra Indoor Athletics im spanischen Pamplona zog sich die 28-Jährige eine Fußverletzung zu. „So habe ich mir das Ende dieses Jahres nicht vorgestellt“, schrieb sie an Silvester auf Instagram. Zwar beendete die LAZ-Athletin das Rennen über die 60 Meter in 7,45 Sekunden als Zweite, verletzte sich aber beim Abbremsen an der Matte, wie sie erklärt. Ein herber Dämpfer für die Hoffnungen, mit denen sie die mit Höhepunkten so vollgepackte Saison 2024 angeht. „Nun muss ich geduldig sein und hart arbeiten, um schnell zurück auf die Bahn zu kommen“, gibt sich Mayer kämpferisch.