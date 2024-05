Leichtathletik Hussong bleibt zum Auftakt unter 60-Meter-Marke

Dennoch bleibt Hussong, die eine Bestweite von 69,19 stehen hat, zuversichtlich, nach dem Verpassen sämtlicher Großereignisse in den vergangenen beiden Jahren, die Olympia-Norm von 64,00 Metern in den kommenden Wettkämpfen knacken zu können. Das Finale von Paris ist das große Ziel der LAZ-Werferin. „Ich habe die Olympia-Norm auf jeden Fall drauf“, zeigt sie sich selbstbewusst: „Ich bin athletisch eigentlich so stark, wie in meinem besten Jahr. Ich weiß, was ich kann, wenn vieles zusammenkommt.“ In dem schweren vergangenen Jahr sei sie technisch zwar in „komische Muster“ verfallen, aber die habe sie in der Vorbereitung aufgearbeitet und habe zu ihrer alten Technik zurückgefunden. „Aber es dauert halt ein bisschen, bis das im Wettkampf dann auch perfekt zusammenpasst. Jetzt muss ich ein geduldig bleiben, trainieren und viel werfen“, erklärt Hussong. Die Chance darauf, ihre Saisonbestweite nach oben zu schrauben, hat die LAZ-Athletin nun beim Pfingstsportfest in Rehlingen, bei den Austrian Open in Eisenstadt sowie in Budapest, bevor es dann in die EM-Vorbereitung geht.