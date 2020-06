Leichtathletik : „Es ist alles noch sehr unsicher“

Zweibrücken Für LAZ-Speerwerferin Christin Hussong ist noch nicht absehbar, ob sie in diesem Jahr Wettkämpfe bestreiten wird.

Normalerweise würde sich Speerwerferin Christin Hussong gerade mitten in der Wettkampfsaison befinden. Immer mit Blick auf die Olympischen Spiele in Tokio im August. Doch nicht nur die sind verschoben. Zahlreiche Meetings finden bedingt durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr überhaupt nicht statt, andere sollen nachgeholt werden. So auch die Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Braunschweig, die eigentlich an diesem Wochenende hätten stattfinden sollen (wir berichteten). Angedacht sind diese nun für 8./9. August. Die offizielle Genehmigung durch die Behörden steht aber noch aus. Und auch die Diamond League, die ursprünglich Mitte April ihren Auftakt geplant hatte, hat ab 14. August (Monaco) nun elf neue Termine bis in den Oktober angesetzt.