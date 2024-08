LAZ Zweibrücken Christin Hussong verpasst das Finale von Paris

Bis zur Quali-Gruppe B konnte die LAZ-Athletin in Paris auch noch auf einen Platz unter den besten Zwölf hoffen. Vergeblich. Denn hier zeigten zahlreiche Starterinnen schon im ersten Durchgang deutlich stärkere Weiten. So landete etwa der Speer der Polin Maria Andrejczyk auf Anhieb bei 65,52 Metern, die Führende der Weltjahresbestenliste Flor Ruiz aus Kolumbien haute 64,40 Meter raus. Und auch Rio-Olympiasiegerin Sara Kolak aus Kroatien, die zuvor in diesem Jahr erst eine Weite von 58,89 gemeistert hatte, sicherte sich mit 64,57 einen Platz im Finale. Da weitere acht Werferinnen dieser Gruppe ihren Speer weiter fliegen ließen als Hussong, reichte es für die Europameisterin von 2018 letztlich nur zu Rang 18. Früher als erhofft musste die Pfälzerin ihre Speere in Paris, wo sie die „wahnsinnige“ Stimmung schon am Morgen lobte, somit wieder einpacken. Bei ihren ersten Spielen in Rio war Hussong, die eine Bestweite von 69,19 stehen hat, im Finale Zwölfte geworden, 2021 in Tokio Neunte.